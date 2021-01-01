وكيل حمد الله للنصر: سددوا رواتبه حتى يركز بالملعب

عبد الرزاق حمد الله يعاني بالموسم الجاري من أزمات وتراجع مستوى

أكد عبد الرحيم حمد الله؛ شقيق ووكيل المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، أن للاعب مستحقات مالية متأخرة لدى النادي، هي ما أثرت عليه خلال الفترة الماضية.

الهداف المغربي يعاني من تراجع كبير في المستوى خلال الموسم الجاري، عرضه لعديد الانتقادات من قبل الجماهير، إذ أنه لم يسجل سوى هدفًا وحيدًا خلال خمس مباريات، وأهدر ثلاث ضربات جزاء.

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وقال وكيل حمد الله، خلال تصريحاته لصحيفة "الجزيرة" السعودية: "هناك متأخرات مالية مهمة لشقيقي لا تزال بذمة النصر، نتطلع لتسوية كل المتأخرات حتى يتسنى للاعب الاطمئنان والتركيز في المباريات".

حمد الله وصل قبل أربعة أيام إلى العاصمة السعودية "الرياض" قادمًا من المغرب، بعدما استمر هناك لمدة أيام لتلقي العلاج على يد طبيبه الخاص، إذ داهمته إصابة العضلة الضامة للمرة الثانية في الموسم الجاري.

ولم يتحدد بعد إمكانية لحاق مهاجم العالمي بمواجهة فريقه المقبلة أمام الهلال، في كأس السوبر السعودي، المقرر إقامتها في 30 من يناير الجاري.

العالمي يشارك في السوبر بصفته وصيف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بالموسم الماضي، إنما كان الزعيم بطل المسابقة، الذي حسم اللقب قبل النهاية بجولتين، وكذلك هو بطل كأس خادم الحرمين الشريفين.