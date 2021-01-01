قبل مواجهة الهلال في السوبر .. مايكون يفسخ عقده مع النصر

السوبر يقام في 30 من الشهر الجاري

قام البرازيلي مايكون بيريرا؛ مدافع النصر السعودي، بتصرف غريب للغاية قبل أيام من خوض فريقه لمباراة كأس السوبر السعودي أمام الهلال.

الزعيم؛ بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يستضيف العالمي؛ وصيف المسابقة نفسها، على ملعب الملك فهد الدولي، في 30 من يناير الجاري، في لقاء السوبر.

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وغاب مايكون عن الحصة التدريبية اليوم الثلاثاء، دون عذر أو إذن مسبق من الجهاز الفني، ليُنتظر أن توقع عقوبة عليه وفقًا للائحة الفريق عند عودته.

ووفقًا لقناة "24 الرياضية" أن البرازيلي مايكون قام بفسخ تعاقده مع النصر، حيث قالت: "فاجأ البرازيلي مايكون إدارة النصر بخطاب رسمي يبلغهم فيه بفسخ عقده معهم بسبب عدم تسلم أكثر من 3 رواتب شهرية".

وأضافت: "قد أبلغهم أنه سيتنازل عن ذلك شريطة التجديد لمدة سنة لكن حسين عبدالغني رفض ذلك حتى لو وافقت عليه الإدارة والداعمين مشيرًا إلى أن هذا التصرف مرفوض قبل المباريات الحساسة".

مايكون شارك في 12 مباراة بالموسم الحالي مع النصر سواء بالدوري أو كأس الملك بواقع 1010 دقيقة، صنع خلالها هدف وحيد.