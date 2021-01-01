تعرف على مجموعة النصر في دوري أبطال آسيا 2021

تعرف على مجموعة النصر في دوري أبطال آسيا 2021، مواعيد مباريات دور المجموعات والقنوات الناقلة، وما هي البلد المستضيف للمجموعة الرابعة؟

أقام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا 2021 خلال حفل افتراضي يوم الأربعاء 27 يناير 2021.

وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية، وجاءت نتيجة القرعة لتعلن عن تواجد نادي النصر في المجموعة الرابعة التي تتكون من السد القطري، النصر السعودي، الوحدات الأردني، المتأهل من الملحق بين فولاذ الإيراني والعين الإماراتي.

وستشهد النسخة الجديدة من البطولة مشاركة 40 فريقاً لأول مرة في تاريخ البطولة بدلاً من 32 فريقاً.

وقدم نادي النصر الموسم الماضي أداءً مميزًا، وتقدم بقوة بعد أن تصدر مجموعته إلى دور 16 حيث استطاع الفوز على التعاون لمواصلة مشواره، ثم الفوز على الأهلي السعودي بهدفين دون رد، قبل أن يخرج من الدور نصف النهائي خروج مشرف بعد التعادل مع برسيوليس إيجابيًا، وخرج من ركلات الترجيح بنتيجة 5-3.

وينافس في موسم جديد للصعود لمركز متقدمة والمنافسة مرة أخرى على دوري أبطال آسيا التي اقترب منها في النسخة الماضية، والتي تنتظرها جماهيره بشغف للتتويج باللقب لأول مرة في تاريخه.

وفي هذا التقرير يُقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريدون معرفته عن مجموعة النصر في دوري أبطال آسيا 2021 .

قرعة دوري أبطال آسيا 2021 .. النصر يصطدم بالسد والهلال مع شباب الأهلي

جدول مباريات النصر في دوري أبطال آسيا 2021

بحسب نظام بطولة دوري أبطال آسيا الجديد، ستقام مباريات كل مجموعة في دولة واحدة بنظام الدورة المجمعة، ولم يتم الإعلان عن الدول المستضيفة حتى الآن.

لم يتم الإعلان عن جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2021 حتى الآن، وسيتم إضافته بمجرد الإعلان عنه.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا؟

ينقل دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تخصص مجموعة من قنواتها لنقل جميع المباريات.

إذا لم تكن مشتركًا في هذه المجموعة القطرية، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لمباريات النصر في البطولة الآسيوية من خلال خدمة البث المباشر.

مجموعة النصر في دوري أبطال آسيا 2021

أقيمت صباح اليوم الأربعاء قرعة #دوري_أبطال_آسيا 2021 🏆



وقد ضمّت مجموعة #النصر 💪:

نادي السد القطري

نادي الوحدات الأردني

الفائز في مباراة ( العين الإماراتي / فولاذ الايراني )



بالتوفيق لنصرنا العالمي 💛🤩 pic.twitter.com/4Rcs7Zkc2l — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 27, 2021