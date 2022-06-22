العقيدي أم أبو جبل؟ .. الأنسب لحراسة عرين النصر

على من سيستقر النصر في حراسة مرمى الفريق؟

منذ أن رحل الأسترالي برادلي جونز عن حراسة مرمى نادي النصر، والفريق الأصفر يعاني في هذا المركز، في ظل عدم تقديم الثنائي وليد عبد الله وأمين بخاري المستوى المأمول منهما، ولكن ظهر من بعيد الحارس المُعار نواف العقيدي، الذي تألق رفقة المنتخب الأولمبي.

وفي نفس السياق، كان الحديث خلال الفترة الماضية، مُركزًا على تفاوض نادي النصر مع عدد من حراس المرمى، أبرزهم محمد أبو جبل حارس الزمالك الذي أكدت بعض التقارير على أنه قام بالتوقيع على عقود انضمامه بالفعل إلى العالمي.

وبين أبو جبل والعقيدي، من هو الأنسب لحل أزمة حراسة المرمى في صفوف نادي النصر؟ هذا ما سنناقشه معًا خلال السطور التالية..

نواف العقيدي

خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، أعلن نادي الطائي عن ضم نواف العقيدي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، من أجل تدعيم صفوفه بالحارس الشاب.

وبالفعل انتقل الحارس إلى نادي الطائي، الذي شارك معه في الدوري السعودي 5 مباريات، استطاع فيها أن يخرج في مباراتين بدون استقبال أهداف.

وتم الاعتماد على العقيدي في التشكيل الأساسي في صفوف المنتخب الأولمبي السعودي، ليقوده إلى تحقيق بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا لأول مرة في تاريخ الأخضر. العقيدي لعب مع المنتخب الأولمبي في كأس آسيا 6 مباريات بواقع 539 دقيقة، حيث تم استبداله في مباراة واحدة بسبب الإصابة، لم تستقبل شباكه أي هدف.

أخرج الكرة عن طريق اللكم 3 مرات، وأمسك الكرة على مرتين مرة واحدة، وأخرج الكرة من داخل منطقة الجزاء 6 مرات، وحصل على خطأ واحد ولم يرتكب أي خطأ، ولم يحصل على أي بطاقة سواء صفراء أو حمراء.

وبعد تألق العقيدي في كأس آسيا وظهوره بمستوى أقنع الجميع، طالبت الجماهير النصراوية بسرعة عودته من أجل حراسة مرمى العالمي، وحل أزمة حراسة المرمى بالفريق.

محمد أبو جبل

تألق محمد أبو جبل رفقة فريقه الزمالك ببطولة الدوري المصري، والمنتخب المصري خلال منافسات كأس أمم إفريقيا 2021 التي أقيمت يناير الماضي.

وبعد تألق أبو جبل، أكد أكثر من مصدر موثوق على أن نادي النصر دخل في مفاوضات معه، من أجل التعاقد معه لحل أزمة حراسة مرمى الفريق الأصفر. أبو جبل لعب مع الزمالك الموسم الحالي في 14 مباراة، بواقع 1260 دقيقة، نسبة نجاحه في التصديات وصلت إلى 70%، وخرج بـ6 مباريات بدون استقبال أهداف "كلين شيت".

واستطاع أبو جبل الإمساك بالكرة 10 مرات، وأخرجها عن طريق اللكم باليد 6 مرات، وأخرج الكرة من داخل منطقة الجزاء 14 مرة، وحصل على خطأين ولم يرتكب أي خطأ، كما لم يحصل على أي بطاقة سواء صفراء أو حمراء.

ويعد أبو جبل هو الحارس الثاني في صفوف المنتخب المصري، بعد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

وبعد أن قمنا باستعراض أرقام الثنائي العقيدي وأبو جبل، من هو الأنسب لحراسة مرمى نادي النصر خلال الفترة القادمة؟

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