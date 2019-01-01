السيسي يستقبل رئيس الاتحاد الأفريقي

مصر تستعد لاستضافة كأس أمم أفريقيا للمرة الخامسة في تاريخها

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

استقبل عبد الفتاح السيسي؛ رئيس جمهورية مصر، اليوم الأربعاء، أحمد أحمد؛ رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في إطار استعدادات بلد الفراعنة لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2019.

وحضر الاستقبال أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة المصري، وتم إهداء السيسي شعار "كاف"، تقديرًا للدور الذي تلعبه مصر على مدار التاريخ في الكرة الأفريقية، وكونها صاحبة الرقم القياسي بالفوز بكأس أفريقيا سبع مرات من قبل.

رئيس مصر أكد خلال الاجتماع على توفير كافة الدعم من أجل نجاحات كأس أمم أفريقيا 2019 على كافة المستويات التنظيمية والإدارية واللوجستية.

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من جانبه، أعرب أحمد أحمد عن ثقته في نجاح مصر في استضافة البطولة القارية وفقًا للخبرة التي تتمتع بها من خلال استضافتها لها أربع مرات من قبل.

يذكر أن مصر فازت باستضافة كأس أفريقيا بعدما اكتسحت جنوب أفريقيا بـ16 صوت مقابل صوت وحيد.

وكان من المقرر أن تستضيف الكاميرون النسخة المقبلة من البطولة، لكن تم سحب التنظيم منها، بعد تأخرها في الإنهاء من المنشآت والملاعب في الفترة المحدد.