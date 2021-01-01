بطولة يحكمها مؤسسوها .. دوري السوبر الأوروبي ينطلق ببيان رسمي

تحدي صريح لليويفا والفيفا والاتحادات المحلية..

جاء البيان الرسمي من الأندية الـ 12 المؤسسين لدوري السوبر الأوروبي لكي ينقل الأمور إلى الحيز الرسمي، بعد الاتفاق فيما بينهم على إطلاق البطولة رغم اعتراض عالم كرة القدم بأكمله.

أصبحت الأمور رسمية بعد ساعات من الفيل والقال، وذلك من خلال ببيان مشترك من الأندية الـ 12 المؤسسة بإعلان انطلاق البطولة رغم اعتراض الفيفا واليويفا.

ولد الدوري الأوروبي الممتاز كبطولة غير تابعة لأي اتحاد رياضي، بل يحكمها مؤسسوها فقط، وتجمع الأندية الكبرى لتحصر المنافسة بينهم فقط.

وُلد دوري السوبر الأوروبي رسميًا تحت اسم Super League. وفي بيان مشترك ، أعلنت الأندية الـ 12 المؤسسة عن تأسيس دوري النخبة.

الأندية المؤسسة هي يوفنتوس وإنتر وميلان وبرشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وآرسنال وتوتنهام وتشيلسي، مع عدم مشاركة أندية ألمانيا وفرنسا.

أما نص البيان فجاء كالتالي: "ميلان وآرسنال وأتلتيكو مدريد وتشيلسي وبرشلونة وإنتر ميلانو ويوفنتوس وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وتوتنهام انضموا جميعًا إلى الأندية المؤسسة للبطولة".

وأضاف: "وستنضم الأندية الأخرى إلى الأندية المؤسسة قبل الموسم الافتتاحي، والذي يجب أن يبدأ في أقرب وقت ممكن، في المستقبل ، تتطلع الأندية المؤسسة إلى التشاور مع الفيفا واليويفا و من أجل العمل معًا والتعاون لتحقيق أفضل النتائج الممكنة للدوري الجديد وكرة القدم ككل".

وكان من المتوقع أن يتم التصديق على الشكل الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا في اجتماع يوم الإثنين المقبل، قبل الأنباء المفاجئة التي ظهرت يوم الأحد عن دوري السوبر الأوروبي.

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الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعلن عقوبات كبيرة في حق الأندية التي ستشارك في البطولة الجديدة ولاعبيها، كذلك عدد من الاتحادات المحلية، ولكن الأندية أصرت على موقفها ويبدو أن مرحلة التفاوض ستستمر لفترة ليست بالقصيرة.