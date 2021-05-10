الهلال تعاقد مع ماريجا كأولى صفقاته الصيفية

انتقد فهد الهريفي؛ نجم نادي النصر السعودي السابق، صفقة الهلال الجديدة المالي موسى ماريجا، راصدًا إحصائية سيئة لها.

الزعيم كان قد أعلن بالأمس التعاقد مع المهاجم المالي قادمًا من نادي بورتو البرتغالي، لمدة ثلاث سنوات، ليكون سابع الأجانب في قائمة الأزرق وأول صفقاته الصيفية.

ماذا قال الهريفي عن ماريجا؟

نجم العالمي السابق نشر تغريدة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أثارت غضب الهلاليين، إذ كتب: "فضلوها .. قهوة اخر لكنه سينجح، لانه مكمل لمجموعة تحضر زين .!؟".

وأضاف: "تريدون من يشيل الفريق ويخلق فرق بحلوله ام مكمل مثل سابقة .. مين اللي يختار ..!!؟؟".

تغريدة الهريفي يشير بها إلى الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال الحالي، إذ يتساءل: هل الزعيم في حالة لمهاجم يخدم الفريق ويصنع الفارق أم للاعب يحتاج لخدمة باقي الفريق له في المقام الأول؟، وهو ما أغضب جمهور الأزرق، في ظل العلاقة القوية التي تربطهم بالمهاجم الفرنسي.

فضلوها ..

قهوة اخر لكنه سينجح

لانه مكمل لمجموعة تحضر زين .!؟



تريدون من يشيل الفريق ويخلق فرق بحلوله

ام مكمل مثل سابقة .. مين اللي يختار ..!!؟؟ — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) May 9, 2021

ما هي إحصائية ماريجا السيئة؟

الهريفي كذلك قام بنشر إحصائية لآخر 12 مباراة شارك بها ماريجا مع ناديه البرتغالي، والتي تظهر تسجله لهدف وحيد خلالها، ليرد على إجابة السؤال الذي طرحه في التغريدة السابقة، إذ يريد التلميح إلى أنه وإن كان سينجح بالهلال، فإن هذا متوقف على مستوى اللاعبين من حوله.

- موسى ماريجا

آخر (12) مباراة مع نادي بورتو :

❌ لم يُسجل أي هدف

❌ لم يُسجل أي هدف

❌ لم يُسجل أي هدف

✅ سجل (1)

❌ لم يُسجل أي هدف

❌ لم يُسجل أي هدف

❌ لم يُسجل أي هدف

❌ لم يُسجل أي هدف

❌ لم يُسجل أي هدف

❌ لم يُسجل أي هدف

❌ لم يُسجل أي هدف

❌ لم يُسجل أي هدف

- #الهلال ✅ https://t.co/WlhYEVcOfD — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) May 9, 2021

متى كان آخر هدف سجله المهاجم المالي مع بورتو؟

آخر هدف سجله ماريجا كان في 22 من أبريل الماضي، بالدوري البرتغالي، وهو أول هدف له منذ أكثر من شهرين، إذ كان الذي سبقه في 17 من فبراير الماضي، بمرمى يوفنتوس، في دور ال،16 من دوري أبطال أوروبا.

وبشكل عام، أحرز ماريجا 12 هدفًا فقط بالموسم الجاري، في 45 مباراة بمختلف البطولات، فيما صنع خمسة أهداف أخرى.

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