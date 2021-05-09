غاضب من التعاقد مع ماريجا؟ جوميس يرد على الجميع

مهاجم الهلال يرد عمليًا على كل الجدل المثار حول غضبه من التعاقد مع ماريجا

أعلن الهلال رسميًا تعاقد مع المهاجم المالي موسى ماريجا قادمًا من بورتو في صفقة انتقال حر، وقد تحدث البعض عن استياء وغضب مهاجم الفريق بافيتمبي جوميس من تلك الصفقة خاصة أنها قد تعني نهاية مشواره مع الزعيم.

جوميس نشر تغريدتين في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد عبر حسابه الرسمي على تويتر، شكر في الأولى زملاءه في الهلال على دعمهم له ومساعدتهم له ليُحقق إنجاز إحراز 100 هدف مع الهلال.

اقرأ أيضًا | تعديل مفاجئ يسهل مهمة الأندية السعودية للحصول على الكفاءة المالية

إذ كتب معلقًا على صور احتفال نجوم الهلال به "شكرًا للفريق بالكامل. لم أكن لأحقق هذا الإنجاز دون جهودكم جميعًا. المجد أزرق".

وبعد دقائق أعاد نشر الفيديو الترحيبي الذي نشره تويتر الهلال للإعلان عن التعاقد مع ماريجا وكتب معلقًا "مرحبًا بك في عائلة الهلال أخي"، ليرد بذلك على جميع من شكك بمشاعره تجاه تلك الصفقة.

Welcome to Al-Hilal Family, my brother 💙 https://t.co/MGSxDSginC — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) May 9, 2021

يُشار إلى أن الهلال تعاقد مع ماريجا بعقد يمتد لثلاث سنوات، فيما سينتهي عقد جوميس مع الفريق السعودي صيف 2022.