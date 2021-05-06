بيكهام كلمة السر .. الكشف عن وجهات جوميس حال رحيله من الهلال

جوميس يقترب من مغادرة الهلال

كشفت تقارير صحفية تركية، عن الوجهات المتوقعة للفرنسي بافيتمبي جوميس مهاجم الهلال السعودي الحالي، حال رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الكثير من التقارير أكدت خلال الفترة الأخيرة عن اقتراب رحيل جوميس مع نهاية عقده في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث دخل الزعيم في مفاوضات مع أكثر من عنصر.

لماذا يرحل جوميس؟

اقترب بافيتمبي جوميس من الرحيل عن الهلال بعد اقتراب نهاية عقده الذي جدده لمدة موسم واحد فقط وهو الموسم الجاري الذي سينتهي في الصيف.

جوميس انضم للهلال في موسم 2017 - 2018 لمدة 3 سنوات، وقام بتمديد عقده لمدة موسم واحد فقط وفقًا لبنوده التي وضعت في بداية الأمر.

من بديل جوميس حال رحيله؟

الهلال فتح خط مفاوضات مع الكثير من اللاعبين من أجل ضم أحدهم خلال الفترة المقبلة، لتدعيم هجومه استعدادًا لرحيل جوميس عن صفوفه في الصيف المقبل.

على رأس هؤلاء اللاعبين هو موسى ماريجا لاعب بورتو البرتغالي الذي يقدم الكثير رفقة فريقه خلال السنوات الماضية، ويرغب الهلال في التعاقد مع.

ما هي وجهات جوميس؟

وفقًا لما نشرته صحيفة "fanatik" التركية، أن جوميس يستعد للرحيل في الصيف المقبل، بعد دخول الهلال في مفاوضات مع موسى ماريجا مهاجم بورتو البرتغالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن جوميس قد يكون هدفًا للكثير من الأندية من أجل امتلاك مهاجم قوي، حيث قدم الكثير رفقة الهلال خلال السنوات الأخيرة في جميع البطولات.

وأكدت التقارير أن هناك بعض الأندية التي ترغب في التعاقد معه هم تيجرز المكسيكي وإنتر ميامي الأمريكي الذي يمتلكه الإنجليزي ديفيد بيكهام.

ماذا قدم جوميس رفقة الهلال في الدوري السعودي للمحترفين؟

جوميس رفقة الهلال منذ انضمامه له في الدوري السعودي للمحترفين شارك في 84 مباراة بواقع 6743 دقيقة أحرز خلالهم 66 هدفًا وصنع 15 آخرين.

الهلال حقق بطولات الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك ودوري أبطال آسيا ليحمل الثلاثية التاريخية بقميص الزغيم.