من هو موسى ماريجا؟ نجم بورتو وصفقة الهلال الأولى في صيف 2021

كل ما تريد معرفته عن اللاعب موسى ماريجا المنضم من بورتو البرتغالي إلى الهلال السعودي كأول صفقات الزعيم لسوق الانتقالات الصيفية 2021

لا يتوقف نادي الهلال عن إبهار محبي كرة القدم ليس فقط في المملكة العربية السعودية بل في جميع أنحاء الوطن العربي، وذلك على أرض الملعب وخارجه على حدٍ سواء.

منذ سنواتٍ قليلة، أحدث الزعيم نقلة كبيرة في سوق الانتقالات، حيث ضم عدد من اللاعبين الأجانب التي لها باع في أوروبا على غرار جوميس وجيوفينكو وغيرهما.

أشعل الهلال سوق الانتقالات الصيفية 2021 قبل انطلاقها بأسابيع، حيث أعلن يوم الأحد 9 مايو 2021 عن ضم نجم جديد، هو موسى ماريجا لاعب بورتو.

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فمن هو ماريجا لاعب بورتو البرتغالي السابق والهلال السعودي الحال؟ الإجابة في الأسطر التالية.

من هو موسى ماريجا؟

بدأ موسى ماريجا مسيرته مع نادي إفري الفرنسي، ثم انتقل إلى نادي لابوار سور في ومنه إلى أميان.

اتجه ماريجا إلى المنطقة العربية للمرة الأولى في 2014، حيث انضم لنادي الترجي التونسي لكنه لم يشارك في أي مباراة بسبب بعض المشاكل في الأوراق، فعاد سريعًا إلى أوروبا لكن هذه الكرة إلى الدوري البرتغالي وتحديدًا إلى نادي ماريتيمو.

لفت المالي الدولي الأنظار في موسمه الأول والوحيد مع ماريتيمو، فانضم مباشرةً إلى بورتو البرتغالي الذي أعاره في موسمه الأول لنادي فيتوريا، وذلك قبل أن يصبح أحد أهم أعمدة الفريق في السنوات الأخيرة.

رغم أنه يحمل الجنسية الفرنسية، فضل ماريجا تمثيل منتخب مالي البلد الأم له، وخلال فترة امتدت من 2015 حتى الآن، خاض 25 مباراة مع منتخب بلاده سجل خلالها 3 أهدافٍ فقط، وشارك في نسختين من كأس أمم إفريقيا عامي 2017 و2019.

كم عمر موسى ماريجا؟

ولد موسى ماريجا في 14 أبريل 1991، أي أنه يبلغ من العمر 30 عامًا، وكان محل ميلاده هو مدينة ليس أوليس في فرنسا.

بالنظر إلى خصاله البدنية وإلى المركز الذي يشغله وهو قلب الهجوم، فإن ماريجا تنتظره مسيرة كبيرة مع الهلال، فعلى مر التاريخ، امتاز عدد من المهاجمين بالتعمير في الملاعب، على عكس لاعبي الوسط على سبيل المثال.

ما هي ديانة موسى ماريجا؟

ديانة موسى ماريجا هي الإسلام، وقد تسببت بجانب بشرته السمراء إلى تعرضه للعنصرية في مناسباتٍ سابقة.

الواقعة الأشهر لتعرض ماريجا للعنصرية، كانت في مباراة بورتو ضد فيتوريا جيمارايش في الدوري البرتغالي، فحينها تعرض لهتافات قوية فقرر ترك الملعب والمغادرة وعدم إكمال المباراة.

كم عدد أهداف موسى ماريجا؟

سجل موسى ماريجا مع نادي لابوار 5 أهدافٍ في 32 مباراة، وبلغ عدد أهدافه مع نادي أميان 9 أهدافٍ في 36 مباراة، وجميع هذه الأهداف كانت في الدوري الفرنسي.

لم يشارك ماريجا في أي مباراة مع الترجي التونسي ولم يسجل بالطبع، وفي نادي ماريتيمو سجل 15 هدفًا في 34 مباراة، كما أحرز 14 هدفًا في 31 مباراة في الموسم الذي قضاه مع فيتوريا.

مسيرة موسى ماريجا الذهبية هي التي ستنتهي مع بورتو مع نهاية الموسم بكل تأكيد، فخلال فترة استمرت من 2015 حتى الآن، سجل 72 هدفًأ في 189 مباراة.

وكما سبق الذكر، سجل مع منتخب مالي 3 أهدافٍ فقط في 25 مباراة.

الفريق المباريات الأهداف لا بوار سور في 32 5 أميان 36 9 ماريتيمو 34 15 فيتوريا جيمارايش 31 14 بورتو 189 72 عدد أهداف ماريجا مع الأندية 322 115 منتخب مالي 25 3 إجمالي عدد أهداف ماريجا 347 118

ما هو سعر موسى ماريجا؟

بحسب موقع ترانسفير ماركت المختص في أسعار اللاعبين، فإن سعر موسى ماريجا هو 14 مليون يورو.

لكن، لم تكلف صفقة انضمام المالي الدولي إلى الهلال هذا السعر، فعقده مع بورتو البرتغالي سينتهي هذا الصيف، وسينضم للزعيم كلاعب حر.

كم يبلغ راتب ماريجا مع الهلال؟

لم يعلن الهلال بشكلٍ رسمي عن راتب موسى ماريجا، لكنه اكتفى بإعلان أن عقده سيمتد لثلاث مواسم.

وبحسب العديد من التقارير، فإن ماريجا سيحصل على 5 ملايين يورو في الموسم الواحد، بالإضافة إلى حصوله على 5 ملايين كمكافأة لانضمامه، أي أنه سيحصل على مدار الثلاث مواسم على مبلغ 20 مليون يورو.