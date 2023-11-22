أخبار الاتحاد اليوم | أنمار الحائلي ينفجر ويرد على الجميع، وسر موافقة جاياردو على تدريب العميد

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 22 نوفمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 22 نوفمبر 2023

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جاياردو يكشف سر موافقته على تدريب الاتحاد .. ويتخذ "قرارًا مبكرًا" في مستقبله أعرب المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، عن فخره الكبير بـ"التوقيع" مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي.

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كشف أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد السعودي "غير الربحية"، عن حقيقة طلب النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، الرحيل في الميركاتو الشتوي القادم.

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