أخبار الاتحاد اليوم | أنمار الحائلي ينفجر ويرد على الجميع، وسر موافقة جاياردو على تدريب العميد

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 22 نوفمبر 2023
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جاياردو يكشف سر موافقته على تدريب الاتحاد .. ويتخذ "قرارًا مبكرًا" في مستقبله
أعرب المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، عن فخره الكبير بـ"التوقيع" مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي.
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خرج عن صمته أخيرًا .. الحائلي يهاجم اللذيذ ويحمله مسؤولية ميركاتو الاتحاد الصيفي "المتواضع"
بعد فترة التزم خلالها أنمار الحائلي؛ رئيس مؤسسة نادي الاتحاد السعودي "غير الربحية"، الصمت رغم هجوم الجماهير الجم عليه، خرج أخيرًا لكنه حمل سعد اللذيذ؛ رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين والرئيس التنفيذي المكلف، مسؤولية عدم تحقيق مطالب العميد خلال الميركاتو الصيفي الماضي.
استفزهم على طريقة بوكا جونيورز .. الاتحاد يثير غضب ريفر بليت بعد تعاقده مع جاياردو
أثار نادي الاتحاد السعودي، مساء يوم الثلاثاء، "غضب" جماهير العملاق الأرجنتيني ريفر بليت؛ على خلفية أحد المنشورات عبر منصة "إكس".
خرج عن صمته أخيرًا .. الحائلي يهاجم اللذيذ ويحمله مسؤولية ميركاتو الاتحاد الصيفي "المتواضع"
بعد فترة التزم خلالها أنمار الحائلي؛ رئيس مؤسسة نادي الاتحاد السعودي "غير الربحية"، الصمت رغم هجوم الجماهير الجم عليه، خرج أخيرًا لكنه حمل سعد اللذيذ؛ رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين والرئيس التنفيذي المكلف، مسؤولية عدم تحقيق مطالب العميد خلال الميركاتو الصيفي الماضي.
استفزهم على طريقة بوكا جونيورز .. الاتحاد يثير غضب ريفر بليت بعد تعاقده مع جاياردو
أثار نادي الاتحاد السعودي، مساء يوم الثلاثاء، "غضب" جماهير العملاق الأرجنتيني ريفر بليت؛ على خلفية أحد المنشورات عبر منصة "إكس".
كشف أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد السعودي "غير الربحية"، عن حقيقة طلب النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، الرحيل في الميركاتو الشتوي القادم.
مجددًا هجومه على اللذيذ .. الحائلي يكشف عن حوار "صادم" بشأن مستقبل تعاقدات الهلال والنصر
لا يزال هناك الكثير في جعبة أنمار الحائلي؛ رئيس مؤسسة نادي الاتحاد السعودي "غير الربحية"، بشأن ما دار خلال الميركاتو الصيفي الماضي وما خلف الكواليس مع سعد اللذيذ؛ رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين والرئيس التنفيذي المكلف ومن أدار ملف الاستقطابات العالمية لدوري روشن في الصيف.
بعد هجوم الاتحاد .. النصر يكذب اللذيذ وينفي الكواليس "المزعومة" للتعاقد مع رونالدو
الجدل يتزايد بعد حديث سعد اللذيذ؛ المسؤول عن برنامج استقطابات الصفقات العالمية لدوري روشن السعودي السابق ورئيس رابطة دوري المحترفين، فبعدما كذبه أنمار الحائلي؛ رئيس نادي الاتحاد، خرج طلال الرشيد؛ العضو الذهبي لنادي النصر، لتكذيبه هو الآخر.
دعم الحوكمة .. المبلغ الأعلى للهلال والشباب وصدمة في جدة
أعلنت وزارة الرياضة السعودية أمس الثلاثاء نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربع الأول من الموسم الرياضي 2023-2024، وكذلك المبالغ المالية المقدمة للأندية بناءً على تلك النتائج.