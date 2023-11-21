أنمار الحائلي يكشف بدلاء حجازي .. وحقيقة طلب عبد الرزاق حمد الله الرحيل عن الاتحاد في الشتوية

تصريحات أنمار الحائلي عن أحمد حجازي وعبد الرزاق حمد الله

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كشف أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد السعودي "غير الربحية"، عن حقيقة طلب النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، الرحيل في الميركاتو الشتوي القادم.

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أخبار ترددت خلال الأيام الماضية؛ بشأن طلب حمد الله، الرحيل عن الاتحاد في الميركاتو الشتوي، مع اقترابه من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي.

الحائلي نفي في تصريحات مع برنامج "أكشن مع وليد"، تقديم المهاجم المغربي، أي طلب - حتى الآن - للرحيل في الشتوية، معترفًا بأن اللاعب مثل جميع أجانب الفريق، كانوا مرحبين بـ"المغادرة"، في الميركاتو الصيفي الماضي، حال ضم بديل عالمي.

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وعن سر التمسك بالمدافع المصري أحمد حجازي، رغم إصابته بـ"قطع" في الرباط الصليبي، قال رئيس العميد الاتحادي: "إنه لاعب كبير.. قائد داخل وخارج الملعب".

وطلب أنمار الحائلي، من لجنة الاستقطابات، جلب مدافعين عالميين إلى نادي الاتحاد؛ مثل البلجيكي فيرجيل فان دايك والبرازيلي ماركينيوس؛ من أجل الاستغناء عن حجازي.

وفي نهاية حديثه.. ألمح الحائلي، إلى إمكانية التعاقد مع الأسطورة الإيطالية بابلو مالديني؛ لتولي منصب المدير الرياضي في النادي؛ قائلًا: "ليش لا".

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