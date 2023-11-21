مارسيلو جاياردو يكشف سر موافقته على تدريب الاتحاد .. ويتخذ "قرارًا مبكرًا" في مستقبله

حديث مارسيلو جاياردو في مؤتمر تقدميه مدربًا لنادي الاتحاد

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أعرب المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، عن فخره الكبير بـ"التوقيع" مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي.

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الاتحاد أعلن التعاقد مع جاياردو، حتى صيف 2025، مع أفضلية التجديد؛ وذلك لخلافة المدير الفني البرتغالي "المقال" نونو سانتو.

جاياردو كشف في مؤتمر تقديمه كـ"مدرب جديد" للعميد الاتحادي، مساء اليوم الثلاثاء، عن أنه وافق على قيادة هذا النادي؛ بسبب تاريخه الكبير مع عالم الساحرة المستديرة، بالإضافة إلى امتلاكه أسماء عالمية في صفوفه، حاليًا.

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واعترف المدير الفني الأرجنتيني، بأن الأجواء في نادي الاتحاد "ليست مثالية"، مؤكدًا في نفس الوقت على أنه يعشق التحديات، لذلك لا يشعر بأي خوف.

وأضاف: "حاولت خلال اليومين الماضيين، التعرف على سلوكيات لاعبي الفريق الأول.. فأنا مدرب أحب التواصل مع الجميع".

وألمح مارسيلو جاياردو في نهاية حديثه، إلى بقائه مع نادي الاتحاد لـ"سنواتٍ عديدة"، على غرار الـ8 أعوام الذين قضاهم مع العملاق الأرجنتيني ريفر بليت؛ بقوله: "أنا أحب الاستقرار كثيرًا.. سأبحث تمديد عقدي الذي ينتهي في صيف 2025، إذا سارت النتائج على ما يرام".

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