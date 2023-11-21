استفزهم على طريقة بوكا جونيورز .. الاتحاد يثير غضب ريفر بليت بعد تعاقده مع جاياردو

ماذا فعل نادي الاتحاد لـ"يغضب" جماهير ريفر بليت؟!

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أثار نادي الاتحاد السعودي، مساء يوم الثلاثاء، "غضب" جماهير العملاق الأرجنتيني ريفر بليت؛ على خلفية أحد المنشورات عبر منصة "إكس".

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الاتحاد تعاقد بشكل رسمي، مع المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، الذي قاد ريفر بليت، لأكثر من 8 سنواتٍ كاملة، محققًا خلالها 14 لقبًا.

ونشر العميد الاتحادي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، صورة جاياردو، معلقًا عليها بسؤال: "أخبرني كيف شعورك؟"؛ وذلك بهدف اجتذاب تفاعل جماهير ريفر بليت.

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لكن.. جماهير العملاق الأرجنتيني، أعربت عن غضبها الشديد من هذا المنشور؛ خاصة أن هذه الجملة، تستخدم لـ"السخرية" من فريقهم.

الجملة في الأصل؛ عبارة عن "أهزوجة" استخدمها عشاق نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني؛ لتذكير ريفر بليت بـ"هبوطه التاريخي"، ولعبه في دوري الدرجة الثانية، موسم 2011-2012.

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وأمام غضب جماهير ريفر بليت.. اضطر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد، إلى حذف هذا المنشور.

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