الاتحاد الإماراتي يعلن دعم الرميثي في انتخابات آسيا

الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يعلن عن تقديم الدعم محمد خلفان الرميثي لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي والتي ستقام في شهر أبريل المقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن تقديمه للدعم الكامل لمحمد خلفان الرميثي في ملف ترشحه لرئاسة الاتحاد الآسيوي والتي ستقام انتخاباتها في شهر أبريل المقبل.

جاء هذا على لسان رئيس الاتحاد الإماراتي مروان بن غليطة، والذي أبدى إعجابه الكبير بالبرنامج الانتخابي الخاص بالرميثي وشدد على أهمية تنفيذه.

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وأكد بن غليطة أنه قد صب اهتمامه الكامل على تمهيد كل سبل النجاح لمهمة الرميثي خلال الانتخابات المقبلة، مشددًا على أن فوزه سيكون انتصارًا كبيرًا للكرة الآسياوية.

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كما أكد بن غليطة أن كل المؤسسات ستقف خلف الرميثي في طريقه لكرسي رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمساعدته على حسب تعبيره على وضع الكرة في القارة على الخريطة العالمية.

وتشهد الانتخابات على مقعد رئاسة المكتب التنفيذي للاتحاد الأسيوي لكرة القدم منافسة عربية كبيرة حيث ترشح بجانب الرميثي كل من البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي الحالي، والقطري سعود عبد العزيز المهندي.