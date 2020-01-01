أخبار الأهلي اليوم | شرط عسيري ونفي والده، ومحاولات ضم فالنسيا

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 30 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الثلاثاء 30 يونيو 2020 ...

والد عبدالفتاح عسيري يكشف حقيقة مفاوضات الهلال والنصر والاتحاد

والد عبد الفتاح عسيري يتحدث عن المفاوضات مع الأندية الراغبة في ضمه. التفاصيل هنا

عبدالفتاح عسيري يمنح إدارة الأهلي الأفضلية في التجديد بحالة واحدة

عبد الفتاح عسيري يُحدد شرط تجديد عقده مع الأهلي. التفاصيل هنا

فالنسيا يدخل حسابات الأهلي للموسم القادم

أفادت تقارير صحفية مكسيكية أن إينير فالنسيا لاعب تايجرز المكسيكي دخل حسابات إدارة الأهلي السعودي للتعاقد معه قبل انطلاق الموسم الجديد.

وينتهي عقد اللاعب الإكوادوري مع ناديه بنهاية الموسم الجاري ويهدف الفريق السعودي لضمه في صفقة انتقال حر.

المزيد من الفرق

صاحب الـ30 عامًا يُجيد اللعب في مركزي الجناح والمهاجم المتقدم، وقد سبق له اللعب مع وست هام وإيفرتون في الدوري الإنجليزي.

أرقام رائعة وحلول تكتيكية .. هل يستحق جوزيف دي سوزا البقاء في الأهلي؟