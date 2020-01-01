رسميًا .. السعودية تنافس 4 دول على استضافة كأس آسيا 2027

السعودية تحلم بالاستضافة الأولى في التاريخ

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن إغلاق باب الترشح أمام الدول الراغبة في استضافة نسخة عام 2027 من بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم، وذلك بعد انتهاء الوقت المحدد لاستقبال ملفات الراغبين في استضافة الحدث الأهم في القارة الآسيوية.

جاء ذلك بعد أن أعلن الاتحاد عن مد مهلة تلقي الطلبات، التي كان مقررًا أن تنتهي في أبريل الماضي إلى اليوم 30 من شهر يونيو الجاري، وذلك بسبب ظروف جائحة كورونا.

أخبار الاتحاد اليوم | أزمة جيل وانتظار البدري، وقرار جديد من الأحمدي

المزيد من الفرق

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر آسيوي تأكيداته على أن خمس دول وضعت ملفاتها على طاولة الاتحاد، من أجل استضافة كأس الأمم الآسيوية بالعام المذكور سلفًا.

وكشف المصدر ذاته عن أن الدول التي تقدمت لاستضافة البطولة، هي: "السعودية، قطر، الهند، أوزبكستان، إيران".

وتضع السعودية على وجه التحديد آمالًا كبيرة في قبول طلبها باستضافة البطولة، خاصةً وأن المملكة لم يسبق لها نيل هذا الشرف من قبل، بالرغم من أن الأخضر السعودي تُوج بلقب البطولة في ثلاث نسخ أعوام، 1984 و1986 و1996.