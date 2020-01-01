عائق أمام حل أزمة المولد مع الاتحاد

لاعب الأهلي لم يعد أمامه الكثير لحل مشكلته

أوضح فهر الطيب؛ وكيل أعمال سعيد المولد؛ ظهير أيمن الأهلي السعودي، ما يعوق اللاعب عن سداد قيمة العقوبة الموقعة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لصالح نادي الاتحاد.

ظهير أيمن الراقي كان قد مثل العميد لبضعة أشهر فقط في عام 2015 قبل أن يقوم بالتوقيع لنادي فانزي البرتغالي دون الرجوع لناديه، ليقدم مسؤولي الاتحاد شكوى ضده للفيفا.

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ووفقًا لصحيفة "عكاظ" السعودية فإن وكيل المولد أكد أن اللاعب ينتظر فقط الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى الأهلي حتى يسدد العقوبة للعميد، والتي تقدر بقيمة 271 ألف دولار أي ما يعادل مليون و16 ألف ريال سعودي.

وكيل اللاعب أشار للصحيفة كذلك أن المولد يعلم أن منتصف يوليو المقبل هو نهاية المهلة المحددة من قبل الاتحاد الدولي، وأنه يعمل على إغلاق الموضوع قبل هذا الموعد.

يذكر أن صاحب الـ29 عامًا بدأ مسيرته الكروية في الأهلي، قبل أن ينتقل للاتحاد في يناير 2015، وبعد ستة أشهر خاض تجربة احترافية في البرتغال لمدة موسم وحيد، عاد بعده إلى الرائد ومنه إلى الراقي من جديد في يناير 2017.

وخاض المولد الموسم الجاري مع الراقي 20 مباراة في مختلف البطولات؛ المحلية والقارية، صنع خلالها ثلاثة أهداف.