عبدالفتاح عسيري يمنح إدارة الأهلي الأفضلية في التجديد بحالة واحدة

عسيري أكد للإدارة إنه لا يُمانع البقاء مع الفريق

كشف تقارير صحفية محلية عن أخر مستجدات مفاوضات عبد الفتاح عسيري، لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، مع إدارة ناديه خلال الفترة الحالية.

وبحسب التقارير فأن عسيري أكد للإدارة إنه لا يُمانع البقاء مع الفريق، ولكن بالشروط المالية التي يُحددها.

صحيفة "الرياضية" بحسب مصادرها أكد أن اللاعب وضع الكرة في ملعب إدارة الأهلي، حيث حدد للإدارة مطالبه المالية من أجل تجديد عقده مع النادي خلال الفترة المقبلة.

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وأكدت الصحيفة أن صانع ألعاب الراقي، أكد للإدارة أن الأولوية للفريق في حالة تلبية طلباته المالية، لكنه طالب بسداد المستحقات السابقة من عقده الأول قبل التوقيع على أي عقد جديد.

وتعمل إدارة النادي الأهلي السعودي بكل قوة من أجل الإبقاء على اللاعب عبدالفتاح عسيري داخل جدران النادي ومنعه من الرحيل عن صفوف الفريق.

وقدمت إدارة الراقي العرض المالي الأعلى في لائحة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، للإبقاء على اللاعب.

وقالت تقارير أن عرض النادي لعسيري مجزيًا للغاية ومناسبًا، بجانب مميزات أخرى خارج نطاق العقد مقدمة من قبل الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم.