أخبار الأهلي اليوم | إصابة جديدة في الهجوم، وحقيقة مفاوضات بطل أفريقيا مع السومة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 21 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 21 ديسمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

لا مفاوضات بين الأهلي المصري والسومة

أكدت صحيفة الرياض السعودية نقلًا عن مصدر مطلع في النادي الأهلي المصري عدم وجود مفاوضات مع جانبهم مع مهاجم سميهم السعودي "عمر السومة".

كانت عدة تقارير قد تحدثت عن رغبة النادي القاهري في ضم السومة لدعم هجومه قبل انطلاق كأس العالم للأندية في قطر، لكن المصدر نفى لصحيفة الرياض ذلك الأمر مؤكدًا أن السومة خارج دائرة المرشحين لارتداء القميص الأحمر خلال الانتقالات الشتوية.

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عثمان الرنقي خارج مباراة الأهلي والفتح للإصابة

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن عثمان الحاج "الرنقي" مهاجم الأهلي تعرض لتمزق عضلي خلال المباراة الأخيرة أمام العين في كأس خادم الحرمين الشريفين، مما يجعله خارج حسابات المدرب فلادان ميلويفيتش لمواجهة الفتح في الدوري السعودي.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب بحاجة للراحة وعدد من الجلسات العلاجية الطبية في النادي، وسيضع له أخصائي العلاج "إبراهيم إسماعيل" برنامجًا تأهيليًا تمهيدًا لعودته تدريجيًا للتدريبات الجماعية بعد تعافيه.

ثلاثة غيابات عن الفتح أمام الأهلي

استبعد يانيك فيريرا المدير الفني للفتح 3 لاعبين من قائمة الفريق المغادرة إلى جدة لمواجهة الأهلي في تاسع جولات الدوري السعودي.

اللاعبون الثلاثة هم المدافع فهد الحربي والدنماركي جوستاف ويخيم والصربي ساشا يوفانوفيتش، وذلك لعدم جاهزيتهم طبيًا بعد الجهد الكبير الذي بذلوه خلال مواجهة الهلال في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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