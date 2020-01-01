أخبار ريال مدريد: هازارد كلف أكثرمن 100 مليون وميلان يعود ليوفيتش

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الجمعة 4 سبتمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2020:

ميلان يعود من أجل يوفيتش

ذكرت "توتوسبورت" أن ميلان عاد مجدداً للتفاوض مع ريال مدريد بخصوص مهاجمه لوكا يوفيتش من أجل تعزيز هجومه.

ميلان سيستغل نجاح مفاوضات براهيم دياز من أجل محاولة ضم يوفيتش ولكن على سبيل الإعارة الجافة فقط.

مفاجأة .. ريال مدريد لم يدفع 100 مليون فقط لضم هازارد

نجح نادي ريال مدريد الإسباني، في حسم صفقة التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد في صيف 2019، وسط أنباء حول دفع 100 مليون يورو لضم اللاعب.

الموسم الأول لصاحب الـ29 سنة كان أقل من التوقعات، وسط مخاوف كبيرة من جماهير ريال حول فشل الصفقة التي يبدو أنها تكلفت أكثر من السعر المعلن.

صحيفة "La Dernière Heure" أكدت أن ريال لم يدفع 100 مليون يورو فقط دفعة واحدة لتشيلسي للحصول على خدمات هازارد.

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ريال مدريد يدخل السوق لاقتناص نجم لايبزيج

يبدو أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد ، يسعى للقيام بصفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

العديد من التقارير الصحفية، أكدت امتناع ريال عن دخول سوق الانتقالات، نظراً للأزمة المالية التي يعاني منها النادي بسبب فيروس كورونا.

صحيفة "بيلد" الألمانية، أكدت اهتمام زيدان بالحصول على خدمات داني أولمو لاعب وسط نادي لايبزيج، نظراً لإعجابه الشديد بقدراته.

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نصيحة من سيرخيو راموس لميسي

قال مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس، أنه يريد بقاء ليونيل ميسي في برشلونة، لكنه يعتقد أن الأرجنتيني حصل على حق تقرير مستقبل ناديه.

طلب ميسي بشكل صادم الخروج من الكامب نو حيث يتطلع إلى تفعيل بند جزائي في عقده يسمح له بالرحيل من جانب واحد.

بعد وصوله إلى برشلونة لإجراء محادثات حاسمة بشأن مستقبل نجله يوم الأربعاء، اعترف خورخي ميسي بأنه "سيكون من الصعب" على ابنه البقاء في النادي الذي أعتبره بمثابة منزله لمدة 20 عامًا.

اختلاف الرأي بين كروس وراموس بشأن ميسي

أفاد موقع AS في مقابلة مع نجم ريال مدريد توني كروس حول رأيه في الموقف برمته، ويبدو أنه يؤيد رحيل ميسي :

"غالبًا ما يُقال إن المنافسة ستخرج أفضل اللاعبين ، لكنك على الأرجح لا تريد أن يلعب أفضل لاعب في العالم لأكبر منافسيك".

"ميسي هو واحد من أعظم اللاعبين في كل العصور، إذا توقف لاعب من عياره عن اللعب لأكبر خصم لك، فمن الواضح أننا لن نأسف لذلك كثيرًا ".

نجح ريال مدريد بالفعل في الفوز بلقب الدوري الأسباني الموسم الماضي عندما كان برشلونة يلعب معه ليونيل ميسي، فإذا رحل النجم عن الفريق، سيسهل الأمر على النادي الملكي.