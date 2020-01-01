ريال مدريد يدخل السوق لاقتناص نجم لايبزيج

برشلونة سبق أن حاول ضم اللاعب قبل انتقاله للنادي الألماني

يبدو أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد ، يسعى للقيام بصفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

العديد من التقارير الصحفية، أكدت امتناع ريال عن دخول سوق الانتقالات، نظراً للأزمة المالية التي يعاني منها النادي بسبب فيروس كورونا.

صحيفة "بيلد" الألمانية، أكدت اهتمام زيدان بالحصول على خدمات داني أولمو لاعب وسط نادي لايبزيج، نظراً لإعجابه الشديد بقدراته.

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وأوضحت أن الصفقة المحتملة قد تصل إلى 40 مليون يورو، المبلغ الذي يستطيع ريال توفيره من بيع بعض لاعبيه هذا الصيف.

وكيل أعمال اللاعب أثار الجدل حول مستقبله في تصريحات مع "بيلد" حيث قال:"لا يمكنني تأكيد أو نفي هذه الأنباء، لا ندري ما سيحدث في غضون 10 أيام".

وكان لايبزيج قد تعاقد مع أولمو من دينامو زغرب الكرواتي في يناير الماضي، بعد منافسة شرسة مع برشلونة بمبلغ 21 مليون يورو.

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وتألق صاحب الـ22 سنة بشكل لافت منذ انتقاله للفريق الألماني، حيث سجل 5 أهداف في 15 مباراة بكل البطولات.