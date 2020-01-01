مفاجأة .. ريال مدريد لم يدفع 100 مليون فقط لضم هازارد

مقابل مادي أضخم بكثير مما تم الإعلان عنه

نجح نادي ريال مدريد الإسباني، في حسم صفقة التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد في صيف 2019، وسط أنباء حول دفع 100 مليون يورو لضم اللاعب.

الموسم الأول لصاحب الـ29 سنة كان أقل من التوقعات، وسط مخاوف كبيرة من جماهير ريال حول فشل الصفقة التي يبدو أنها تكلفت أكثر من السعر المعلن.

صحيفة "La Dernière Heure" أكدت أن ريال لم يدفع 100 مليون يورو فقط دفعة واحدة لتشيلسي للحصول على خدمات هازارد.

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وأوضحت الصحيفة البلجيكية أن المبلغ تم تقسيمه إلى 3 أقساط، ليصل إلى 160 مليون يورو وليس 100 وفقاً لما نشرته كل الصحف الإسبانية والإنجليزية.

وينص الاتفاق بين ريال وتشيلسي، على دفع النادي الإسباني مبلغ 40 مليون يورو في 2019، 56 مليون في 2020، و64 مليون في 2021.

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وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المعلومات تم الحصول عليها من خلال أكاديمية نادي توبيز البلجيكي الذي سبق أن لعب له هازارد ببداية مسيرته الكروية.

يذكر أن نجم البلوز السابق ظهر في 22 مباراة فقط مع ريال الموسم الماضي بسبب الإصابة، حيث نجح في التسجيل مرة واحدة وصنع 7 أهداف بجميع البطولات.