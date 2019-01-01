إنزاجي: نستحق التأهل للنهائي وعيننا الآن على اللقب

ماذا قال المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي بعد الفوز على ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال سيموني إنزاجي المدير الفني لنادي لاتسيو الإيطالي إن تأهل فريقه إلى نهائي كأس إيطاليا كان مستحقًا ونتيجة لجهد متواصل.

وفاز لاتسيو على مضيفه ميلان بهدف مقابل لا شيء سجله اللاعب خواكين كوريا في الدقيقة الخامسة والخمسين من عمر المباراة.

وحل لاتسيو ضيفًا ثقيلًا على ميلان مساء اليوم الأربعاء على ملعب سان سيرو في لقاء الإياب لنصف نهائي كأس إيطاليأ.

وبخصوص هذه المواجهة، تحدث سيموني إنزاجي في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، حيث أكد الاستحقاق الكامل للاعبي لاتسيو ف الوصول إلى النهائي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٣ أبريل ٢٠١٩

وقال إنزاجي،: لقد لعبنا طوال البطولة من أجل الوصول إلى هذه المباراة، كان التتويج بكأس إيطاليا هو أحد أهدافنا قبل بداية الموسم.

وأضاف: "أمام ميلان استحقينا التأهل، لقد كنا أفضل منم في مجموع اللقائين وقدمنا مباراتي ذهاب وإياب متوازنتين إلى حد كبير"

زتابع: "نهائي البطولة سيكون في الأولمبيكو، هو ملعبنا وهو شيء إيجابي أن النهائي يلعب هناك، عيننا الآن على اللقب وسنعمل من أجل الفوز به"

رسالة إلى محمد صلاح.. حتى لا تخسر كل شيء

يذكر أن لاتسيو كان قد أخرج إنتر ميلان من الدور ربع النهائي لكأس إيطاليا بعد الفوز عليه بركلات الترجيح بخمسة ركلات مقابل أربعة فقط.