إفريقيا مع جول - أليكس أيوبي عن مواجهة الجزائر وعلاقته بفينجر وإيمري

لاعب منتخب نيجيريا وآرسنال أليكس أيوبي يتحدث في حوار خاص لجول قبل مواجهة الجزائر في نصف نهائي أمم إفريقيا.

فيسبوك تويتر محمود ضياء

مستوى تصاعدي قدمه المنتخب النيجيري في بطولة إفريقيا حتى وصل للدور نصف النهائي وتنتظره مواجهة صعبة للغاية أمام الجزائر مساء الأحد 14 يوليو على استاد القاهرة.

جول دوت كوم تواصل مع أليكس أيوبي لاعب المنتخب النيجيري وآرسنال للحديث عن أجواء البطولة ومباراة الجزائر المقبلة وموسمه الأول مع أوناي إيمري، آرسين فينجر وتطلعاته للمستقبل.

-فوز متأخر أمام بوروندي ثم غينيا، خسارة من مدغشقر ومباراتان في قمة الصعوبة أمام الكاميرون وجنوب إفريقيا. كيف مررتم بهذه الأوقات الصعبة خلال البطولة؟

إنه شيء جيد بالطبع بالنسبة لنا، لعبنا خمس مباريات صعبة أمام فرق قوية والآن نحن في نصف النهائي لذلك أعتقد أن المستقبل مُشرق بالنسبة لنا فنحن فريق صغير للغاية وأغلب القائمة المتواجدة تلعب في البطولة للمرة الأولى.

نحن فريق قوي ولدينا لاعبين بجودة كبيرة وبروح كبيرة لنقدم أفضل ما لدينا، أن تنجح في تخطي مباريات بهذه الصعوبة عليك أن تكون مُجهز بشكل كبير من الناحية النفسية والعقلية. أتمنى أن نواصل هذا في المباريات المقبلة.

-ماذا عن المساندة الجماهيرية لنيجيريا في البطولة؟

جمهور نيجيريا يعشق كرة القدم بجنون نراهم دائمًا يغنون ويرقصون ويساندون المنتخب بكل قوة. هناك أيضًا الجماهير المصرية التي ساندتنا في الإسكندرية ثم القاهرة كانوا رائعين للغاية ومنحونا دفعة معنوية كبيرة وشجعونا على تقديم الأفضل وأتمنى أن يتواجدوا معنا حتى النهاية.

-رأيناك تحتفل بقوة بعد هدف شوكويزي ربما أكثر من هدفك في الكاميرون، صف لنا شعورك وقتها

إنه أمر صعب أن أصف شعوري عندما أسجل أو يسجل أحد زملائي، كنا نعلم أن مباراة جنوب إفريقيا ستكون صعبة للغاية والهدف كان هامًا للغاية بالنسبة للفريق.

عندما لعبت الكرة العرضية ورأيته يسجل، كل الروح والمشاعر انفجرت بداخلي ووجدت نفسي اجلس على ركبتي وأصرخ بكل قوة، أمام الكاميرون الشعور كان أقوى ولكن زملائي لم يمنحوني الفرصة فالفرحة كانت جنونية من الجميع.

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-مباراة صعبة أمام الجزائر في نصف النهائي، كيف ترى هذه المواجهة؟

نحن نعلم أن هذه المباراة أقرب ما يكون للنهائي، منتخب الجزائر واحد من أفضل الفرق في القارة ولديهم لاعبين على أعلى مستوى ولكننا أيضًا فريق قوي ولدينا ثقة كبيرة بأنفسنا، نتطلع كثيرًا لهذه المواجهة.

علينا ان نلعب كفريق واحد ونقاتل من أجل الفوز. متأكد أننا إذا لعبنا بنفس الطريقة التي لعبنا بها أمام الكاميرون وجنوب إفريقيا سيكون لدينا فرصة كبيرة للفوز.

-في حوار سابق مع المدرب رور قبل البطولة قال بأن الهدف هو الوصول لنصف النهائي لإن نيجريا صاحبط المركز الثالث في التصنيف الإفريقي، الآن كيف ستخلقون دافعًا جديدًا للتقدم أكثر؟

هذا صحيح، كان علينا ان نتعامل مع الأمور خطوة بخطوة، البداية هدفنا كان صدارة المجموعة لوكننا خسرنا المباراة الأخيرة أمام مدغشقر ثم أصبحت كل مباراة بعد ذلك بمثابة النهائي بالنسبة لنا.

الآن نحن في نصف النهائي بدوافع جديدة وهدفنا هو الفوز بالبطولة، مباراتان صعبتان أمامنا وعلينا أن نقدم أفضل ما لدينا.

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- هذه النسخة تُلعب للمرة الأولى بمشاركة 24 فريقًا بدلًا من 16، ما هي مميزات وعيوب ذلك؟

بالنسبة للفرق الأمر أصعب لإنه عليك خوض مباريات أكثر لتفوز باللقب ولكن بالنسبة للجماهير سيكون أكثر متعة فلديهم فرصة لمشاهدة عدد أكبر من المباريات والتعرف على الكرة الإفريقية في بلدان أكثر.

-هناك عدد كبير من اللاعبين الهجوميين في قائمة نيجيريا، هل شكل هذا ضغطًا عليك؟

لا اعتقد ذلك، لدينا العديد من اللاعبين الجيدين حتى الذين لم يشاركوا. كل لاعب يدعم البقية فالهدف واحد للجميع هو الفوز في كل المباريات.

إنه أمر جيد أن يكون لدينا لاعبين كُثر في الشق الهجومي مما سيعطينا فرصة لتسجيل المزيد من الأهداف وإيجاد حلول أكثر مع صعوبة المباريات، أيضًا عليك أن تبذل كل ما لديك في التدريبات لإن هذا إن لم يحدث قد تجد نفسك على مقاعد البدلاء في المباراة القادمة.

-ما هي المباراة الأصعب التي لعبتها في أمم إفريقيا حتى الآن؟

مباراة الكاميرون بالطبع فلقد تأخرنا في النتيجة بعد أن كنا متقدمين، الأمر لم يكن بدنيًا فقط إنما نفسيًا أيضًا، كان تحديًا كبيرًا بالنسبة لنا ونجحنا في تحقيق الهدف.

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-مع نيجيريا، أنت تلعب كصانع ألعاب على عكس مركزك مع آرسنال كجناح، ما هو المركز المفضل بالنسبة لك؟

لقد نشأت كصانع لعب في صغري وأشعر براحة أكبر فيه فالفرصة تكون متاحة دائمًا للتسجيل وصناعة الأهداف مع حرية في التحرك داخل الملعب لذلك أشعر بأنني أقدم أفضل ما أملك هناك ولكن أنا دائمًا مستعد للعب في أي مركز كصانع لعب أو جناح وحتى كلاعب وسط.

-آرسين فينجر كان المدرب الذي منحك فرصة المشاركة للمرة الأولى مع آرسنال، كيف كانت علاقتك معه؟

عندما يتحدث إليك آرسنال فينجر فهو يتكلم بالكثير من الحكمة وخبرة السنين من العدد الكبير من اللاعبين الذين أشرف على تدريبهم، في كل مرة تحدثت معه كنت أخرج بالكثير من المعرفة والخبرة. لقد ساعدني كثيرًا أن أصبح الرجل الذي أنا عليه الآن.

لقد درب العديد من اللاعبين العظماء خلال مسيرته ومنحني الكثير من الخبرة التي يجب أن أستفيد منها لأتطور أكثر في المستقبل.

-ماذا عن موسمك الأول مع أوناي إيمري؟

كلاعب تطورت بشكل كبير وسجلت وصنعت عدد أكبر من الأهداف وأتمنى أن أنجح في تسجيل المزيد خلال الموسم المقبل.

لقد تحدث معي كثيرًا لأتطور في الجانب الهجومي وأن أكون إيجابيًا أكثر على المرمى من ناحية التسديد والصناعة وهو ما كان مفيدًا للغاية بالنسبة لي في بطولة إفريقيا الآن.

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-ما هو الفارق بين إيمري وفينجر؟

إيمري لديه طاقة أكبر ودائمًا ما يطلب منا المزيد ويحاول المساعدة، اعتقد أن هذا بسبب عامل السن وفينجر بالطبع في نفس السن كان لديه نفس الروح والطاقة.

كلاهما أرادنا أن نلعب كرة القدم بشكل أفضل وبطريقة هجومية وساعداني بشكل شخصي في النضج وأن أقدم مستوى أفضل مع آرسنال.

-كنتم على بعد خطوة واحدة من الفوز بالدوري الأوروبي قبل الهزيمة من تشيلسي، كيف أثر هذا عليكم وكيف تستفيدون منه في المستقبل؟

كان من الصعب أن نتقبل هذه الخسارة فلقد تحضرنا جيدًا للمباراة وخضنا بطولة قوية ونجحنا في إقصاء فرق بحجم نابولي وفالنسيا لذلك الأمر كان مُحبطًا بالنسبة لنا ولكننا تعلمنا من أخطاءنا ونتطلع لنكون أقوى في الموسم المقبل. ستظل المباراة في أذهاننا لتحفزنا على تقديم الأفضل والفوز باللقب الموسم المقبل.

-كيف ترى سباق الدوري الإنجليزي الموسم المقبل بشكل عام وآرسنال بشكل خاص؟

الدوري الإنجليزي يصبح أصعب في كل موسم، يمكنك أن ترى عديد الفرق القوية التي تزداد في كل موسم. شاهدنا الموسم الماضي ليفربول يحقق 97 نقطة ولا يفوز باللقب لذلك علينا أن نكون في قمة تركيزنا لننافس هذه الفرق القوية.

بالنسبة لآرسنال هدفنا هو العودة للمراكز الأربعة الأولى في الدوري واستعادة موقعنا في دوري أبطال أوروبا فالغياب لمدة عامين ليس بالأمر الجيد لنا.

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-ماذا يحتاج آرسنال للفوز بالألقاب في المستقبل؟

شيئان غاية في الأهمية. الاستمرارية، أن نلعب بقوة في كل المباريات فلدينا لاعبين جيدين ومدرب رائع لذلك يجب أن نبذل جهدًا أكبر ونحافظ على مستوانا طوال الموسم.

التحضير والتعامل الذهني حلال المباريات، نحتاج للعمل على هذا بشكل أكبر لأننا ننافس فرق قوية للغاية ليس فقط على اللقب ولكن كل فريق في الدوري يمكنه أن يسبب لك الأذى.

-الصحافة تحدثت عن سعي آرسنال للتعاقد مع بعض الأجنحة مثل ويلفرد زاها ويانيك كاراسكو وغيرهم، هل يشكل هذا ضغطًا إضافيًا عليك؟

عندما تلعب لنادي كبير مثل آرسنال فإنك تتوقع دائمًا المنافسة مع أفضل اللاعبين، بالطبع وجود لاعبين على مستوى عالي مع الفريق أمر يسعدني لإنه سيساعدنا على الظهور بشكل أفضل. آرسنال نادي كبير وسيظل هكذا لذلك دائمًا محاولة التعاقد مع أفضل اللاعبين أمر اعتيادي بالنسبة لنا.

تحت أي ظرف، يجب أن أقدم أفضل ما أملك في التدربيات والمباريات لأحافظ على ثقة المدرب في مشاركتي.

"علاش يخافون ومعاهم أيوبي"



بكره إن شاء الله حوار مع أليكس أيوبي عن مواجهة الجزائر، آرسنال، فينجر وإيمري وشوية حاجات كدا pic.twitter.com/RWroM5toBq — Mahmoud Diaa (@MahmoudDiaaaa) July 12, 2019

-من كان الخصم الأصعب الذي واجهته في مسيرتك حتى الآن؟

واجهت سيرجي أورييه عندما كان في باريس سان جيرمان، كانت مباراة صعبة للغاية ليس فقط في الشق الهجومي ولكن في الدفاعي أيضًا فأورييه لاعب سريع وقوي ولديه مهارة كبيرة ويقدم الإضافة الهجومية لفريقه دائمًا وواجهت صعوبة كبيرة أمامه.

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-من هو اللاعب الأفضل في الدوري الإنجليزي؟

الأفضل في الدوري الإنجليزي رحل الآن لريال مدريد، إيدن هازار لاعب مهاري للغاية ولديه تأثير كبير مع فريقه يمكنه أن يراوغ ويصنع ويسجل الأهداف. إنه لاعب متكامل وفي رأيي كان اللاعب الأفضل في البريميرليج.

-ماذا عن الأفضل في العالم؟

سؤال صعب للغاية فهناك عديد اللاعبين الرائعين مثل ميسي ورونالدو ومبابي وهازار وغيرهم ولكنني سأختار كريستيانو رونالدو فهو لاعب هجومي للغاية وقائد بحق لفريقه ويسجل العديد من الأهداف.