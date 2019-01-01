إفريقيا مع جول | نابي كيتا عن طموح غينيا وعامه الأول مع ليفربول ومميزات كلوب

نابي كيتا متوسط ميدان ليفربول ومنتخب غينيا يتحدث في حوار خاص مع جول دوت كوم قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا.

فيسبوك تويتر محمود ضياء

موسم أول لنابي كيتا مع ليفربول نجح من خلاله في التتويج لقب دوري أبطال أوروبا والمنافسة على الدوري حتى النفس الأخير والآن يشارك مع منتخب غينيا في بطولة أمم إفريقيا للمرة الثانية في مسيرته والـ12 في تاريخ البلاد.

جول دوت كوم تواصل مع نابي كيتا في حوار خاص عن بطولة أمم إفريقيا وموسمه الأول مع ليفربول.

-تشارك مع غينيا في بطولة إفريقيا للمرة الثانية في تاريخك، ما الذي تغير منذ عام 2015 حتى الآن؟

كرة القدم في غينيا تطورت كثيرًا مثلما هو الحال مع الكرة في إفريقيا بشكل عام. نحن أفضل كفريق الآن ولدينا لاعبين يتواجدون في أندية قوية حول العالم.

أنا مع اللاعبين الذين شاركوا في النسخة الماضية لدينا مسئولية أكبر لمساعدة اللاعبين الجدد على التأقلم ومنحهم خبراتنا للظهور بأفضل مستوى ممكن خلال البطولة.

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-مع نيجيريا وبورندي ومدغشقر، كيف ترى حظوظ غينيا في دور المجموعات؟

كرة القدم في إفريقيا مليئة بالمفاجآت لذلك لا يمكنك أن تقلل من وضع أي فريق، سنواجه ثلاثة فرق قوية وكل مباراة ستكون صعبة. علينا أن نقدم أفضل ما لدينا للصعود من هذه المجموعة ثم نرى المنافسين المقبلين في الأدوار الإقصائية.

نؤمن بقدراتنا وفرصنا في الصعود لنقدم أداءًا جيدًا ونظهر للجميع ما لدينا وأن نصل لأبعد نقطة ممكنة في البطولة.



-هذه النسخة من بطولة إفريقيا ستكون بمشاركة 24 فريقًا بدلًا من 16، كيف ترى هذا التغيير؟

زيادة عدد المنتخبات سيجعل البطولة أصعب ولكنها أكثر متعة، سيشارك عدد أكبر من فرق بأسلوب مختلف في اللعب وطموح لإثبات الذات من خلال المشاركة.

سترى فرق جديدة للمرة الأولى ربما لم يكونوا ليصلوا هنا لولا هذا التغيير وفي المستقبل سنرى فرق أكثر، هذا سيساعد المنتخبات على اكتساب خبرة المشاركة في بطولة قوية مثل هذه ونقل أنفسهم ولاعبيهم لمستويات أفضل حتى على صعيد الأندية.

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-العالم عرف السنغال عام 2002 عن طريق ضيوف ورفاقه، هل يمكن أن يكون كيتا نافذة العالم لمعرفة منتخب غينيا؟

بالطبع أتمنى أن أفعل ذلك ولكن يجب ألا أتوقف عند المرحلة التي أتواجد بها الآن، لابد أن أبذل جهدًا كبيرًا مع الفريق المنتخب لأجعل غينيا معروفة جيدًا للعالم مع زملائي بالتأكيد.

أحاول دائمًا ان أقدم أفضل ما أملك خلال التدريبات والمباريات لأخذ خطوات أفضل في سميرتي وأتمنى عند الاعتزال أن أجعل العالم يتذكر كيتا وغينيا جيدًا.

-في لايبزيج كنت تسجل وتصنع عدد أكبر من الأهداف، لماذا لم نر ذلك مع ليفربول حتى الآن؟

في لايبزيج كنت صانع الألعاب بحرية أكبر في التقدم، كنت محور اللعب أتسلم الكرة وأنقلها للمهاجمين او الأجنحة بصنع الأهداف أو التقدم أكثر لمنطقة الجزاء وتسجيل الأهداف. مع ليفربول الأمر مختلف فلدينا العديد من اللاعبين الهجوميين مثل صلاح وماني وفيرمينو يتواجدون دائمًا في مناطق الخطورة للتسجيل ويمكنك أن ترى أرقامهم القوية في تسجيل الأهداف وصناعتها.

عامي الأول في ليفربول كان للتأقلم مع الفريق والدوري الإنجليزي بشكل عام فهناك عديد الاختلافات بين الكرة في ألمانيا وإنجلترا من حيث ضغط المباريات وقوة المنافسة. أتمنى أن اكون أفضل في الموسم المقبل وأساعد الفريق أكثر على تحقيق أهدافنا.

-كيف تقيم موسمك الأول مع ليفربول؟

نجحنا في الفوز بدوري أبطال اوروبا للمرة الأولى منذ عام 2005 ونافسنا على لقب الدوري حتى النفس الأخير لذلك بالطبع أنا سعيد بما وصلنا إليه وبكوني جزءًا من هذا الإنجاز في موسمي الأول.

كما ذكرت سابقًا فلقد كنت أحاول التأقلم مع أسلوب الفريق لذلك أطمح أن أساعد ليفربول في الفوز بلقب الدوري الموسم المقبل.

-تدربت مع صلاح وماني لموسم كامل، من كان الأصعب في مواجهته؟

كلاهما لديه مهارات عالية ورغبة دائمة في التسجيل والفوز، مواجهتهما صعبة للغاية حتى في التدريبات لأنهم دائمًا ما ينظران إلى المرمى لتسجيل الأهداف.

من الصعب أن تختار بينهما فهما قريبين للغاية في أسلوب اللعب وحتى في تسجيل الأهداف فكليهما أنهى الموسم بـ22 هدفًا في الدوري.

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-بعد عامك الأول مع يورجن كلوب، ما الذي يميزه عن باقي المدربين؟

جميعهم مدربين جيدين وساعدوني بشكل بكير ولكن كلوب يعرف جيدًا كيف يتعامل مع لاعبيه ويدعمهم معنوياً وأن يجعلهم يقدمون كل ما لديهم وأكثر لمساعدة الفريق، دائمًا ما يتحدث مع الجميع داخل وخارج الملعب ليقدم لهم النصيحة ويساعدهم على التطور.

العالم شاهد كيف ساهم يورجن كلوب في تطور صلاح وماني ليكونا من أفضل اللاعبين في العالم وأتمنى أن يساعدني لأتحسن أكثر في الموسم المقبل وأن أرتقي لمستوى تطلعاته.

-أخيرًا، من هو قدوتك بين لاعبي الوسط في إفريقيا والعالم بشكل عام؟

في الكرة الإفريقية يايا توريه وبشكل عام أندريس إنييستا، كلاهما أساطير حققا العديد من الإنجازات على مستوى الأنية والمنتخبات وطموحي أن أصل لما فعلاه يومًا ما.