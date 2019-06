إفريقيا مع جول - ويلفرد نديدي عن عروض مانشستر يونايتد وليفربول والأفضل بين أفارقة البريميرليج

موسم قوي قدمه النيجيري ويلفرد نديدي في وسط ليستر سيتي ليلفت أنظار كبار البريميرليج وسط حديث الصحافة عن عروض من أندية مانشستر يونايتد وليفربول.

ابن الـ22 عامًا تواجد في القائمة النهائية للنسور الخضراء التي ستخوض أمم إفريقيا من خلال المجموعة الثانية التي تضم فرق بوروندي وغينيا ومدغشقر.

جول دوت كوم تواصل مع ويلفرد نديدي وأجرى معه حوارًا صحفياً للحديث عن فرص نيجيريا في البطولة وما قدمه مع ليستر سيتي.

-البعض يتحدث عن مجموعة في المتناول لنيجيريا، كيف ترى حظوظ النسور الخضراء؟

لا اعتقد أنها مجموعة سهلة، بالنسبة لي لا يوجد فريق سهل في كرة القدم الحديثة، لا يهم الاسم وإنما فقط ما تقدمه في 90 دقيقة داخل الميدان.

يمكننا أن نتلقى الصدمة من هذه المجموعة لذلك علينا أن نركز على المباريات وليس على ما يقوله الناس، سنلعب مباريات قوية أمم فرق جيدة وهدفنا أن ننهي دور المجموعات في صدارة المجموعة.

-كيف ترى فرص نيجيريا في الفوز بالبطولة؟

مع هذه المجموعة من اللاعبين والمدرب يمككنا أن نصنع التاريخ، الأمر المهم هو أن نحاول الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات.

لا يمكننا الحديث عن الفوز بالكأس الآن فنحن نتعامل مع كل مباراة على حدة، هناك العديد من الفرق القوية هنا ولكننا سنبذل قصارة جهدنا.

-البطولة تُلعب للمرة الأولى بتواجد 24 منتخبًا، ما هي مميزات وعيوب ذلك؟

الشيء الجيد هو اللعب أمام عديد المنتخبات القوية بأساليب لعب مختلفة واكتساب الخبرات الجديدة وهو أمر مهم بالنسبة لجيلنا الشاب.

عيوب ذلك هو أننا سنحتاج للعب عدد مباريات أكثر للوصول للمباراة الناهئية وفي مثل هذه البطولات المنتخبات ترغب في لعب أقل عدد مباريات ممكن والوصول للقب خصوصًا بعد موسم طويل وشاق.

