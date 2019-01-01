إفريقيا مع جول - ويلفرد نديدي عن عروض مانشستر يونايتد وليفربول والأفضل بين أفارقة البريميرليج

ويلفرد نديدي متوسط ميدان ليستر سيتي ومنتخب نيجيريرا يتحدث في حوار خاص مع جول دوت كوم قبل بطولة إفريقيا.

فيسبوك تويتر محمود ضياء

موسم قوي قدمه النيجيري ويلفرد نديدي في وسط ليستر سيتي ليلفت أنظار كبار البريميرليج وسط حديث الصحافة عن عروض من أندية مانشستر يونايتد وليفربول.

ابن الـ22 عامًا تواجد في القائمة النهائية للنسور الخضراء التي ستخوض أمم إفريقيا من خلال المجموعة الثانية التي تضم فرق بوروندي وغينيا ومدغشقر.

جول دوت كوم تواصل مع ويلفرد نديدي وأجرى معه حوارًا صحفياً للحديث عن فرص نيجيريا في البطولة وما قدمه مع ليستر سيتي.

-البعض يتحدث عن مجموعة في المتناول لنيجيريا، كيف ترى حظوظ النسور الخضراء؟

لا اعتقد أنها مجموعة سهلة، بالنسبة لي لا يوجد فريق سهل في كرة القدم الحديثة، لا يهم الاسم وإنما فقط ما تقدمه في 90 دقيقة داخل الميدان.

يمكننا أن نتلقى الصدمة من هذه المجموعة لذلك علينا أن نركز على المباريات وليس على ما يقوله الناس، سنلعب مباريات قوية أمم فرق جيدة وهدفنا أن ننهي دور المجموعات في صدارة المجموعة.

-كيف ترى فرص نيجيريا في الفوز بالبطولة؟

مع هذه المجموعة من اللاعبين والمدرب يمككنا أن نصنع التاريخ، الأمر المهم هو أن نحاول الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات.

لا يمكننا الحديث عن الفوز بالكأس الآن فنحن نتعامل مع كل مباراة على حدة، هناك العديد من الفرق القوية هنا ولكننا سنبذل قصارة جهدنا.

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-البطولة تُلعب للمرة الأولى بتواجد 24 منتخبًا، ما هي مميزات وعيوب ذلك؟

الشيء الجيد هو اللعب أمام عديد المنتخبات القوية بأساليب لعب مختلفة واكتساب الخبرات الجديدة وهو أمر مهم بالنسبة لجيلنا الشاب.

عيوب ذلك هو أننا سنحتاج للعب عدد مباريات أكثر للوصول للمباراة الناهئية وفي مثل هذه البطولات المنتخبات ترغب في لعب أقل عدد مباريات ممكن والوصول للقب خصوصًا بعد موسم طويل وشاق.

كيف استفدت من اللعب في وسط الملعب مع لاعب بخبرة جون أوبي ميكيل؟

إنه أمر رائع أن ألعب مع لاعب بهذه الخبرة، لقد كنت أشاهد ميكيل عندما كنت صغيرًا وكان مثلي الأعلى. اللعب بجواره شيء لا يصدق.

إنه شخص هادئ وقائد رائع داخل وخارج الميديان، شخص متواضع للغاية يتحدث مع الجميع ويوجه لهم النصائح .

إنها إضافة كبيرة لنا أن يتواجد معنا لاعب بحجم جون أوبي ميكيل نشأنا جميعًا نشاهده في التلفاز والآن نلعب إلى جواره ليعطينا المزيد من الثقة.

-ماذا عن غياب زميلك في الفريق إيهيناتشو عن قائمة نيجيريا النهائية في البطولة؟

أشعر بالحزن الشديد لأجله بعد الاستبعاد فهو لاعب جيد وإنسان رائع، أنا متأكد أنه سيعود بشكل أقوى الموسم المقبل إذا حصل على الفرصة.

إيهيناتشو يبذل قصارى جهده دائمًا في التدريبات سواء مع ليستر سيتي أو المنتخب لذلك أنا متأكد من قدرته على إزهار ما لديه بتسجيل الأهداف كثيرًا الموسم المقبل.

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-أحمد موسى كان في ليستر سيتي وقرر الخروج للنصر السعودي الموسم الماضي، لماذا قرر ترك البريميرليج في رأيك؟

اعتقد أنه احتاج للعب دقائق أكثر خلال الموسم للحفاظ على ما يقدمه والتواجد مع المنتخب بشكل دائم.

موسى مهاجم قوي وسريع ويتمتع بذكاء كبير ويمكنه تقديم الإضافة مع أي فريق يلعب له، نجح في الفوز بالدوري وقادر على إضافة المزيد في المستقبل.

-لعبت أمام لاعبين بحجم صلاح ومحرز وماني في البريميرليج والآن المواجهة قد تتكرر في إفريقيا فمن كان الأصعب؟

صلاح لاعب جيد للغاية لعبت أمامه ثلاث مرات، سريع للغاية ويستطيع تسجيل الأهداف بغزارة وكذلك ماني سريع أيضًا ولديه فنيات عالية.

بالنسبة لي رياض محرز هو اللاعب الأصعب لإنه كان في ليستر وكنا نتدرب معًا كل يوم قبل رحيله، لاعب صعب التعامل معه وخفيف الحركة ولديه فنيات عالية للغاية عليك أن تهدأ من سرعتك لتتغلب عليه فإذا ذهبت إليه بسرعتك سيقضي عليك.

-قدمت موسمًا رائعًا مع ليستر سيتي وكنتم قريبين من اللعب في الدوري الأوروبي، ما هي الطموحات في الموسم المقبل؟

نعم كان موسمًا جيدًا للغاية خصوصًا في النصف الثاني من الموسم وكنا قريبين من التواجد في الدوري الأاوروبي ولكن لسوء الحظ لم ننجح في ذلك.

الموسم المقبل سيكون أكثر إثارة بالنسبة لنا، سنحتاج لبعض الوقت في البداية للدخول في أجواء البطولة قبل أن نظهر ما لدينا. معنا مدرب جديدي يعطي اللاعبين ثقة كبيرة في أنفسهم ولديه الطموح لفعل شيء عظيم للنادي.

-الصحافة الإنجليزية تحدثت عن اهتمام من مانشستر يونايتد وليفربول بالتعاقد معك الموسم المقبل، فهل حان وقت الخطوة الجديدة في مسيرتك الكروية؟

مثل هذه الأمور تسعدني كثيرًا، عندما تسمع عن اهتمام أندية كبيرة بالتعاقد معك فهو أمر جيد للغاية ويعطيم مؤشرًا عن ما تقدمه ولكن حتى الآن لا يوجد أي عرض رسمي من أي نادي وبالتالي لن أهتم بذلك.

الآن أنا أركز على بطولة إفريقيا ثم معسكر الإعداد لليستر سيتي وسط أجواء رائعة يصنعها المدرب الذي لديه الطموح لمنافسة الكبار.