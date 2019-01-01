إفريقيا مع جول - أندري أونانا عن فرص الكاميرون في الحفاظ على اللقب وقدوته في حراسة المرمى

أندري أونانا حارس مرمى أياكس الهولندي ومنتخب الكاميرون يتحدث في حوار خاص مع جول دوت كوم قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2019.

فيسبوك تويتر محمود ضياء

يحط المنتخب الكاميروني الرحال في مصر للحفاظ على لقبه الإفريقي الذي حققه على حساب الفراعنة قبل عامين في الجابون، بطولة سيتواجد فيها المنتخب الكاميروني في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات غانا وبنين وغينيا بيساو.

جول تواصل مع حارس الأسود وفريق أياكس أندري أونانا لحديث عن فرص الكاميرون في البطولة وموسمه الماضي مع أياكس وقدوته في الملاعب.

-ماذا أضاف الثنائي كلارنس سيدورف وباتريك كلويفرت لمنتخب الكاميرون؟

لقد قدما لنا الكثير في الجانب الفني والتكيكي، يمكنني القول أننا أصبحنا مشابهين لأسلوب أياكس. دائمًا ما يقدما النصح للجميع داخل وخارج الملعب ولديهما شغف كبير لتحقيق إنجاز للكاميرون.

التدريب معهما ممتع بالنسبة لي ولجميع اللاعبين ودائمًا هناك الجديد مع كل حصة تدريبية وهو ما نحاول تحقيق أقصى استفادة منه.

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-غينيا بيساو وبينين ومواجهة كلاسيكية أمام غانا، كيف ترى فرص الكاميرون في هذه المجموعة؟

مباريات قوية بالطبع سيكون أصعبها مواجهة غانا واحد من أفضل المنتخبات في القارة، نتواجد في مصر من أجل المنافسة وهدفنا سيكون صدارة المجموعة.

الكاميرون منتخب كبير له ماضي عريق وحاضر قوي ودائمً ما يظهر بشكل جيد في البطولات الإفريقية ويجب علينا أن نكمل مسيرة الأجيال السابقة ونقدم أفضل ما نملك لبلادنا.

-الكاميرون تدخل هذه البطولة للحفاظ على لقبها، ما هي حظوظكم في ذلك؟

هذه النسخة من البطولة ستكون صعبة للغاية، هناك العديد من النجوم والفرق القوية أيضًا وللمرة الأولى البطولة تُقام بمشاركة 24 فريقًا مما يعني فرص أكثر وعدد أكبر من اللاعبين الأقوياء.

يمكنك أن ترى ثلاث مجموعات من العيار الثقيل الآن لذلك علينا أن نظهر قوتنا منذ البداية ونوجه رسالة للجميع أننا هنا من أجل الحفاظ على لقبنا مع احترام كل المنافسين بالطبع.

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-مِن ضمن هؤلاء النجوم المتواجدين في البطولة، من سيكون الأصعب في مواجهته؟

من الصعب تحديد ذلك فيمكنك أن ترى نجومًا بحجم رياض محرز ومحمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا وونياما وبالطبع ثنائي أياكس حكيم زياش ونصير مزراوي وغيرهم أيضًا، ستكون منافسة قوية وبطولة ممتعة للغاية.

-الكاميرون كانت البلد المستضيف للبطولة في البداية ثم تم نقلها بعد ذلك، ما تأثير ذلك على المنتخب في رأيك؟

بالطبع إقامة البطولة على أرضنا كان سيعطينا دافع أكبر وأفضلية نفسية على الجميع فعندما تلعب في بلادك تجد دائمًا الجماهير تلتف حولك وتساعدك للانتصار حتى في المباريات التي تقدم فيها مستوى أقل من المطلوب.

في النهاية فأمر إقامة البطولة خارج الكاميرون نعرفه منذ فترة طويلة وأعددنا أنفسنا لذلك، سنحاول تقديم أفضل ما لدينا لإسعاد الجامهير التي ستساندنا هنا وللشعب الكاميروني بشكل عام.

-الكاميرون عُرفت طوال تاريخها بوجود حراس مرمى على أعلى مستوى، فمن منهم قدوتك؟

نعم أنت محق، ربما قد نحتاج لأوقات كثيرة للحديث عن تاريخ الكاميرون في حراسة المرمى فلدينا أنطوان بيل وتوماس نكونو وجاك سونجو وكاميني وغيرهم العديد من الأساطير الذين تعملت منهم الكثير.

توماس نكونو حارس عظين وشخص رائع لديه فضل كبير على أغلب الحراس الكاميرونيين في الداخل والخارج وكثيرًا يقدم لي النصائح، أنا ممتن له كثيرًا وسعيد بكل حوار دار بيننا.

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-إذا تحدثنا عن الحراس المتواجدين حاليًا في أوروبا، من هو أفضلهم؟

مركز حراسة المرمى تطور بشكل كبير في أوروبا في الفترة الأخيرة، يمكنك أن ترى مانويل نوير وديفيد دي خيا وتير شتيجن وإديرسون. حراس على أعلى مستوى وكانت هناك فرصة للحديث معهم ومواجتهم قبل ذلك، وأنا أحاول دائمًا مشاهدتهم ومحاولة متابعة طريقهم للتعلم منهم والتطور أكثر في مسيرتي الكروية.



-أخيرًا، أياكس قدم موسمًا قوياً للغاية وكان على بعد خطوات من نهائي دوري أبطال أوروبا، كيف عِشتم هذه التجربة وما هي طموحات الموسم المقبل؟

الموسم الماضي كان رائعًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، كان سيكون أفضل بالطبع في حال وصولنا لنهائي دوري أبطال أوروبا، كانت مغامرة شيقة بنهاية صعبة لعبنا أمام بايرن ميونخ في المجموعات ثم ريال مدريد حامل اللقب ويوفنتوس ونجحنا في كل هذه الاختبارات. كنا نطمح في المزيد ولكن لسوء الحظ لم يحدث ذلك.

كل هذا لا يُنسينا أننا فزنا بثنائية الدوري والكأس في هولندا بعد موسم صعب ومنافسة قوية لذلك الجميع راضٍ تمامًا عما حققناه في الموسم الماضي.

طموحاتنا ستستمر قوية في الموسم المقبل فعلينا أن نحافظ على ما قدمناه وأن نحاول تحقيق المزيد، الحفاظ على الألقاب المحلية والوصول لأبعد نقطة في دوري أبطال أوروبا.