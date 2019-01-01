إفريقيا مع جول - توماس بارتي عن مواجهة تونس ورحيل جريزمان والموسم القادم مع أتليتكو

توماس بارتي متوسط ميدان أتليتكو مدريد الإسباني ومنتخب غانا يتحدث في حوار خاص لجول دوت كوم قبل ثمن نهائي أمم إفريقيا.

فيسبوك تويتر محمود ضياء

بعد موسم لم يكن الأفضل مع أتليتكو مدريد، نجح توماس بارتي في الصعود مع منتخب غانا للدور ثمن النهائي من بطولة أمم إفريقيا المقامة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

غانا تصدرت المجموعة السادسة بتعادلين أمام بنين والكاميرون وفوز على غينيا بيساو لتواجه المنتخب التونسي في ثمن النهائي.

جول أجرى حوارًا خاصًا مع توماس بارتي للحديث عن بطولة إفريقيا الحالية ومواجهة تونس وتطلعات الموسم المقبل مع أتليتكو مدريد.

-غانا لديها تاريخ جيد أمام تونس ومع البداية المهتزة للمنتخب التونسي. كيف ترى حظوظ غانا في هذه المباراة؟

كرة القدم تغيرت كثيرًا في الفترة الأخيرة وأغلب الفرق الإفريقية تقدم مستوى مميز، نعم غانا لديها سجل جيد أمام تونس ولكن لا يمكننا أن نعول عليه ويجب أن نقوم بالعمل المطلوب لهزيمتهم.

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المستوى في بداية البطولة لا يعكس أي شيء فلقد رأينا أبطالًا كُثر في الماضي بدأوا البطولة بشكل أقل من المطلوب وارتفع مستواهم تدريجياً. تونس فريق قوي وعلينا أن نحافظ على تركيزنا.

الشيء الأهم في المباراة هو كيفية تعاملنا مع البداية وإيقاف خطورة منتخب تونس، اعتقد أننا الفريق الأقوى ونستطيع هزيمتهم.

-غانا بدأت البطولة بتعادلين أمام بنين والكاميرون وفازت في المباراة الأخيرة أمام غينيا بيساو، هل ترى ارتفاع النسق التدريجي طريق غانا للفوز باللقب الأول منذ 37 عامًا؟



إذا كنتم ترون أن منتخب غانا لم يبدأ البطولة بشكل جيد فهذا أمر إيجابي بالنسببة لي لأنه يبعد الضغوطات عنا بشكل كبير.

كنا متقدمين في النتيجة أمام بنين حتى البطاقة الحمراء ثم خُضنا مباراة صعبة للغاية أمام الكاميرون لذلك نحن سعداء بما قدمناه حتى الآن.

الآن انتهى دور المجموعات وسنبدأ الأدوار الإقصائية التي هي أكثر صعوبة بالطبع، هدفنا واضح منذ البداية ونعمل على تحقيقه ولكننا ننظر لكل مباراة على حدى والآن كل ما نهتم به هو الوصول لربع النهائي.



-في بعض المباريات أنت لا تلعب في مركزك المفضل مع غانا. هل يؤثر هذا على أداءك؟

لا يمكنني اختيار مركزي في أغلب الأوقات، يجب فقط أن أقدم أفضل ما أملك لفريقي وبلادي مهما كان المركز الذي سألعب فيه.

قد يرى البعض هذا أمرًا سلبياً ولكنه إيجابي للغاية بالنسبة لي لأنه يجعلني أبذل جُهدًا أكبر للفريق ويساعدني على تطوير قدراتي، أنا سعيد بكل ما قدمته مع المنتخب حتى الآن وأهدف للمزيد فالأمر الوحيد الذي أهتم به هو أن أرى غانا تفوز بكل مباراة.

-هذه البطولة تُقام بمشاركة 24 فريقًا بدلًا من 16، ما هي مميزات وعيوب ذلك؟

هذه المرة الثناية التي أشارك فيها في البطولة، بالنسبة لي هو أمر عادي لا أرى أي اختلاف. يجب علينا لعب مباراة أكثر من السابق للوصول لربع النهائي لذلك هي فرصة للفرق لرفع مستواها قبل مواجهة كبار القارة ولكن بالنسبة لنا سنواجه واحدًا منهم بالفعل فيي ثمن النهائي.

-كيف ترى علاقة أسامواه جيان مع اللاعبين داخل وخارج الملعب؟

لعبت معه مباريات قليلة، إنه لاعب جيد داخل وخارج الملعب ويقدم المساعدة للجميع.

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بالنسبة لي، لا أمانع العب مع أي لاعب يرتدي قميص منتخب غانا فنحن هنا عائلة واحدة الجميع ينظر إلى هدف واحد ويرغب في تحقيقه.

-سيميوني قال بإن الموسم المقبل سيكون صعبًا على أتليتكو مدريد ولكنه سيكون رائع، ما هي رؤيتك لموسمكم المقبل؟

نحن نعلم أننا فريق ينافس الأفضل في العالم وهو ليس بالأمر السهل لذلك أتفق أنه سيكون موسمًا صعبًا ولكننا في أتليتكو اعتدنا على القتال مهما كان المنافس.

عندما تتنافس مع ريال مدريد وبرشلونة في الدوري، بايرن ميونخ ويوفنتوس ومانشستر سيتي وغيرها الكثير في دوري أبطال أوروبا فعليك أن تستعد بشكل جيد لموسم صعب وأن تقدم أفضل ما لديك.3

يمكنك أن ترى نجومًا كثيرة في الدوري والفرق المنافسة لنا ولكننا نثق في قدراتنا ومدربنا يثق فينا ويساعدنا دائمًا على أن نقدم أفضل ما لدينا لذلك أنا أتطلع للموسم المقبل مع أتليتكو مدريد.

القائد في كل شيء



دعونا نختار هذه اللقطة المعبرة كأفضل اللقطات في كأس الأمم هذه النسخة.



نيكولا ديبوى



(: @CAF_Online ) pic.twitter.com/hR9XPHaD82 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 7, 2019

-كيف ترى تأثير رحيل أنطوان جريزمان على أتليتكو مدريد؟

هذه هي كرة القدم، دائمًا ما يرحل البعض ويأتي غيرهم لذلك لا يمكن أن نقف على مدى تأثير رحيل جريزمان قبل انطلاق الموسم.

إنه لاعب رائع وساعد الفريق كثيرًا وبالطبع سيكون غيابه عنا ملحوظًا لكننا لدينا لاعبين جيدين الذين يستطيعون مساعدة الفريق لتقديم الأفضل.

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-أتليتكو مدريد تعاقد مع جواو فيلكس، هل تراه معوضًا لأنطوان جريزمان؟

جواو موهبة جيدة للغاية ولعب موسمًا رائعًا مع بنفيكا، لم أقابله حتى الآن ولكنني أتطلع لرويته مع كل لاعب جديد انضم لنا.

أتمنى أن يكون مفيد بالنسبة للفريق وأسلوب اللعب وأن يساعد أتليتكو مدريد على الفوز بالألقاب من جديد.

-رودري رحل عن الفريق وانضم هيكتور هيريرا وماركوس يورنتي، كيف ترى التغيرات في وسط أتليتكو مدريد والمنافسة في الموسم المقبل؟

إنه دائمًا امر رائع أن يتواجد عديد اللعابين الجيدين في مركزي، هذا سيساعد الفريق والمدرب في المقام الأول وسيساعدنا جميعًا لأنه سيتوجب علي كلٍ منا أن يبذل جهدًا أكبر ليلعب بشكل أساسي لذلك كل اللاعبين الجدد مُرحب بهم في أتليتكو وستكون منافسة مثيرة في وسط ملعبنا الموسم المقبل.