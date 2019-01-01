إبيرل: هازارد طلب الرحيل

ما هي المحطة القادمة للبلجيكي؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبوروسيا مونشنجلادباخ، أن نجم فريقه تورجان هازارد طلب الرحيل بحلول نهاية الموسم الجاري.

وأصبح هازارد مطلباً لعديد الأندية في أوروبا، وخصوصاً في البريميرليج والليجا الإسبانية بعد تألقه اللافت للأنظار في البوندسليجا.

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حكيم تحت أنظار كبار أوروبا 👀

تُرى ما هي المحطة القادمة لنجمنا المغربي 🇲🇦🌟 pic.twitter.com/rptTMdgy46 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 10, 2019

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وقال إيبرل مع "سكاي": "تورجان أخبرنا بنيته الرحيل في نهاية الموسم الجاري وأخذ الخطوة القادمة في مشواره الكروي".

وأكمل: "سواء بوروسيا دورتموند، أتلتيكو، أو ليفربول، أو أي كان النادي المهتم، فحتى الآن لم يصلنا أي عروض رسمية من أجل هازارد".

وسجل هازارد حتى الآن 12 هدفاً وصنع تسعة في مشواره مع مونشنجلادباخ بالدوري الألماني هذا الموسم.