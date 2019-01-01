خاميس رودريجز مُرحب باللعب في نابولي

والد زوجته يتحدث

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يُحيط الغموض بمستقبل خاميس رودريجز لاعب بايرن ميونيخ المعار له من ريال مدريد حتى نهاية الموسم الجاري، ويُعد نابولي أحد الأندية المهتمة باللاعب خاصة مدربه كارلو أنشيلوتي.

أنشيلوتي سبق وعمل مع الكولومبي في الريال والبايرن، بل كان المسؤول عن ضمه للفريق البافاري، وقد أبدى رغبته بالاجتماع به مجددًا في ملعب سان باولو، خاصة مع الحديث عن عدم رغبة بايرن في تفعيل بند الشراء النهائي في عقده واستبعاد استمراره في العاصمة الإسبانية.

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ويبدو أن اللاعب منفتح لفكرة الاجتماع مع مدربه الإيطالي السابق من جديد، إذ قال هيرنان أوزبينا والد زوجة خاميس "ابنتي دانيلا أخبرتني أن علاقته رائعة مع أنشيلوتي وسيكون سعيدًا بالعمل معه مجددًا".

"أعتقد أنه سيحب اللعب في إيطاليا يومًا ما، وبالطبع في فريق كبير مثل نابولي. اللاعبون الكولومبيون يحبون خوض تجربة في السيري آ. جاذبية البطولة ازدادت كثيرًا بعد انضمام كريستيانو رونالدو لليوفنتوس".

يُذكر أن يوفنتوس نجح في الفوز بتوقيع رونالدو الصيف الماضي مقابل 100 مليون يورو حصل عليها ريال مدريد.