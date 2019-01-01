مورينيو يثير التكهنات حول توليه تدريب بايرن ميونخ

هل يحط الاستثنائي الرحال في ألمانيا؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على الشائعات التي تحدثت عن إمكانية توليه تدريب بايرن ميونخ الموسم المقبل خلفاً للمدير الفني الحالي نيكو كوفاتش.

وارتبط اسم مورينيو بعدة أندية لقيادتها بداية من الصيف المقبل، وعلى رأس المرشحين إنتر، ليون، وبايرن ميونخ.

وقال مدرب بورتو السابق مع "بيلد": "أحترم نيكو كوفاتش كما أحترم كل زملائي، لذا لا يمكنني الإجابة عن السؤال حول تدريبي لبايرن ميونخ".

وأضاف: "كل ما يمكنني قوله إن بايرن ميونخ نادي عملاق، أتمنى حقاً أن يحافظ كوفاتش على منصبه لأنه عمل كثيراً للوصول لهذا المكان".

وواصل مورينيو: "التقيت بكوفاتش في لقاء ودي الصيف الماضي وأعجبني مباشرة، شعرت باتصال مباشر معه ووجود احترام متبادل".

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الفرنسي لوران بلان، مدرب باريس سان جيرمان الأسبق يتغنى بميسي قبل مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد 🗣️ pic.twitter.com/YEPN14dSPk — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 10, 2019

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واستمر: "إذا قلت الآن إنني أريد تحقيق لقب الدوري الألماني سيقول الجميع إن مورينيو يريد العمل في البوندسليجا، سأقول إنني أريد تحقيق لقب دوري تاسع ودوري أبطال ثالث".

وختم: "البوندسليجا تثير اهتمامي، حضور جماهيري وملاعب مميزة، ولكن خصوصاً فرق الوسط، هي بطولة كبيرة".

وأشارت آخر التقارير في ألمانيا عن اختلاف في وجهات النظر بين رئيس بايرن أولي هونيس ومدير النادي كارل هانز رومينيجه بخصوص مستقبل كوفاتش.

ويرى الأول، بحسب "بيلد"، أن كوفاتش يستحق الثقة والتأييد، ويرفض إقالته وإعادة سيناريو ما حدث مع يوب هاينكس في الماضي، بينما وجهة نظر رومينيجه أن كوفاتش ليس الأنسب لتدريب بايرن.

وتحدثت الصحيفة عن اجتماعاً بين هونيس وعدد من لاعبي الفريق اشتكوا فيه من أسلوب لعب كوفاتش الدفاعي، ولكن رفضوا تحميله اللوم كلية في تراجع الأداء والنتائج الموسم الجاري.

ويتصدر بايرن ميونخ حالياً ترتيب الدوري الألماني بفارق نقطة عن بوروسيا دورتموند بعد اكتساحه الأخير بخماسية نظيفة السبت الماضي.