أوزيل: لا مبرر لما حدث ومصيرنا في يد تشيلسي

مسعود أوزيل نجم فريق أرسنال يؤكد أن نتائج فريقه الأخيرة لا يوجد لها أي مبرر واضح وأن مصير صعودهم لدوري أبطال أوروبا يقف في يد تشيلسي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد مسعود أوزيل نجم فريق أرسنال الإنجليزي أنه لا يفهم ما الذي حدث للفريق خلال الفترة الأخيرة من الموسم بعد التعرض لعدة هزائم متتالية.

جاء هذا في تصريحات خاصة أدلى بها أوزيل لـ"دازن" وأكد خلالها أن الفريق سيحاول تقديم كل ما لديه في الفترة المقبلة من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وقال أوزيل: “علينا أن نأمل بخسارة تشيلسي لبعض النقاط في المباريات المقبلة بينما نحقق نحن الفوز فيها، بداية من اللقاء الذي يقام على ملعبنا ضد برايتون".

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وأضاف: "لو حدث ذلك سنعود لترتيب أول أربعة فرق في الدوري الإنجليزي، وعندها سنحاول بكل ما لدينا من قوة أن ننهي الموسم بتلك المراكز".

وأكمل: "نحن نريد أن نختبر أنفسنا أمام الأفضل، ودوري أبطال أوروبا يمنحك ذلك، نريد أن نثبت لأنفسنا بعض الأمور لكن علينا أن نتأهل أولًا، تلك هي الأولوية، ليس بالنسبة لي فقط بالنسبة للفريق كله".

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واختتم تصريحاته: "لا يمكنني شرح ما الذي حدث مؤخرًا، لقد قدمنا كل ما لدينا من أجل تحقيق النتائج في المباريات الأخيرة، لكن النتائج لم تكن في صالحنا، نحن فريق جيد ويمتلك فرديات رائعة وسنظهر ذلك أمام برايتون، لو كنا قد لعبنا بالطريقة التي أرادها المدرب لكنا قد حققنا ست نقاط على الأقل مؤخرًا".

جدير بالذكر أن فريق أرسنال كان قد تعرض لسلسلة هزائم مفاجئة في مبارياته الثلاث الأخيرة وهو ما قلص من حظوظه في بلوغ دوري أبطال أوروبا.