أرسنال يعرض 40 مليون إسترليني لضم زاها

شرط هام يفصل أرسنال عن إتمام الصفقة

انضم نادي أرسنال الإنجليزي، لسباق التعاقد مع الجناح الإيفواري ويلفريد زاها نجم كريستال بالاس.

زاها أشعل التكهنات حول مستقبله الشهر الماضي، بعدما أكد على رغبته في الرحيل عن بالاس والانتقال لنادي أكبر هذا الصيف.

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توتنهام ومانشستر سيتي هما الأكثر اهتماماً بضم زاها، والآن أرسنال ومدربه أوناي إيمري ضمن المرشحين لإتمام الصفقة.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أكدت أن أرسنال يحضر عرضاً بـ40 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب.

وهو المبلغ الذي ربما سيحاول بالاس زيادته بشكل أكبر ليصل إلى 50 في حالة إصرار اللاعب على الرحيل.

ويأتي تأهل أرسنال لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، ضمن العناصر الحاسمة لانتقال زاها، حيث يريد الإيفواري الانضمام لنادي يوفر له هذه الإمكانية.

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أرسنال يريد زاها لحل أزمة الجناح بالفريق، والتي ظهرت بشكل واضح بصفوف المدفعجية هذا الموسم.

ويمتلك النادي الإنجليزي بعض الأهداف الأخرى بهذا المركز، أبرزها ريان فريزر لاعب بورنموث ونيكولاس بيبي نجم ليل الفرنسي.