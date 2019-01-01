أزبيليكويتا: الفرق أصبحت لا تخشى تشيلسي في ستامفورد بريدج

خسارتان على التوالي للبلوز في ملعبه

علق قائد تشيلسي سيزار أزبيليكويتا على الخسارتين المتتاليتين لناديه في معقله "ستامفورد بريدج" بالأسابيع الماضية، وحذر من فقدان الفريق تفوقه بأرضه.

وسقط البلوز أمام ساوثامبتون بهدفين نظيفين بآخر الجولات، وقبلها كان خسر من بورنموث ووستهام بالأسابيع الماضية من البريميرليج.

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وقال الإسباني للإعلام: "عندما الفرق ترى أننا لا نفوز في ملعبنا، يلعبون هنا بثقة لأن هناك شعور بأنهم قادرين على الفوز، لننسى الخطط قليلاً ونركز في استعادة الاحترام بملعبنا".

وأضاف: "ليس طبيعياً أن تخسر مباريات عدة في ملعبك، لا أظن أن الضغط الموضوع بسبب اللعب في أرضك يجب أن يكون سلبياً، العكس هو الصحيح".

وواصل: "نملك اللاعبين والجودة اللازمة لقلب الأمور، الدرس كان قاسياً، خسارة ثلاث مباريات وتسجيل صفر من الأهداف، لا أعرف ما السبب".

وختم: "الطبيعي أن الفرق تكون دفاعية أكثر هنا، ونحن نستحوذ أكثر ونصنع الفرص، الأمر بيدنا وليس الخصم عندما نكون بأرضنا، الأمر يتعلق بالسرعة وإيجاد المساحات ومساعدة أنفسنا".

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وسيلعب تشيلسي المباراتين المقبلتين خارج أرضه عندما يقابل أرسنال في "الامارات"، ثم يرحل لمواجهة برايتون لحساب البريميرليج.