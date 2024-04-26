الاتحاد ضد الشباب | الكبار يذلون العميد "ذهابًا وإيابًا" .. وعندما اخترع الليث قانون "اللعب بحارسين"

الاتحاد يخضع أمام الشباب بـ"ثلاثية مدوية"..

SHAHID

"أرحموا عزيز قوم ذل".. هذا هو لسان حال الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الذي كان بطلًا للسعودية، في الموسم الرياضي الماضي؛ ويُعاني من تراجع كبير في الأداء والنتائج - حاليًا -.

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الاتحاد خسر على أرضه ووسط جماهيره، بملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، بهدف مقابل ثلاثة أمام نادي الشباب، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وبهذه النتيجة.. فقد العميد الاتحادي، فرصة اقتناص المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، من الغريم الأهلي، بل وتراجع إلى المركز الخامس، خلف التعاون "الرابع".

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أما الشباب.. واصل التقدم في جدول ترتيب الدوري؛ حيث ارتقى إلى المركز التاسع، بعد أن كان ينافس لتفادي الهبوط، في النصف الأول من الموسم الحالي.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد سقوط الاتحاد أمام الشباب، في ليلة الجمعة المثيرة..