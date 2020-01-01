أرتيتا يسعى لتدعيم دفاعات أرسنال من بورنموث

خيارات أخرى مطروحة..

يعتزم مايكل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال أن يُعزز دفاعات فريقه خلال سوق الانتقالات الشتوية من خلال التعاقد ما ناثان أكي، لاعب بورنموث، وذلك حسبما أكدت تقارير من صحيفة تلجراف.

وكان الجانرز قد تعرض لصاعقة بعد إصابة كالوم تشامبرز بقطع في الرباط الصليبي أنهى موسمه في ملعب الإمارات، وجعل ضرورة التدعيم بمدافع في يناير ملحة للغاية بالنسبة لأرتيتا.

تلجراف تحدثت عن أن أكي هو الخيار الأول بالنسبة لأرسنال، وينبع ذلك من اقتناع وإعجاب أرتيتا الكبير به منذ أن كان مساعدًا لبيب جوارديولا في تدريب مانشستر سيتي.

لكن ليس أرسنال الفريق الوحيد الذي يتمنى الظفر بخدمات أكي، فتشيلسي هو الآخر يُراقب الموقف تحسبًا لتدعيم دفاعه بعد انتهاء حظر التعاقدات عنه، ولكتيبة فرانك لامبارد أفضلية تأتي كنتيجة لعقد بيع اللاعب لبورنموث في 2017.

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أكي لعب في صفوف تشيلسي قبل أن يخرج في أكثر من إعارة قبل أن يستقر به المطاف في بورنموث، ووضع مسؤولو تشيلسي بندًا في عقده يتيح لهم إعادته للستامفورد بريدج بدفع 40 مليون جنيه استرليني وهو ما يمنحهم الأفضلية على أرسنال حاليًا.

إدارة أرسنال سوف تسعى إلى الدخول سريعًا في مفاوضات مع صاحب 24 عامًا، ولا يتوقع أن تقبل إدارة بورنموث بمقابل مادي للصفقة أقل من 45 مليون جنيه استرليني.

وعلى الرغم من العلاقة الوطيدة التي لا تزال حاضرة بين أكي وبين زملائه في تشيلسي، لكن قد يشكل ديفيد لويز عاملًا حفازًا له حتى ينتقل إلى أرسنال، فالعلاقة بينهما مميزة وأكي من أكثر المعجبين بإمكانات الدولي البرازيلي.

في النهاية، كشفت تلجراف أن أرسنال يضع أوباميكانو، لاعب لايبزيج، كخيار ثانٍ حال فشل التعاقد مع أكي، ثم يأتي بعده دانيلي روجاني، مدافع يوفنتوس، والذي أصبح رحيله عن البيانكونيري مسألة وقت ولن يكلف خزائن الجانرز الكثير.