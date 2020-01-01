ويلوك: أرتيتا علمني الكثير في فترة وجيزة وأعاد الروح لغرفة خلع الملابس

لاعب أرسنال يشيد بمدربه ويتطلع إلى المستقبل تحت قيادته

أشاد جو ويلوك، لاعب نادي أرسنال بالأجواء التي أضافها، مدرب الفريق الجديد ميكيل أرتيتا، مشيراً إلى أن الجميع متحمس للعب تحت قيادته.

وانضم أرتيتا إلى أرسنال الشهر الماضي، ولعب معه ثلاث مباريات تعادل امام بورنموث ثم خسارة من تشيلسي، وفوز بالأمس على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد.

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وقال ويلوك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "بالنسبة لي كلاعب خط وسط، أرتيتا علمني بعض الأشياء المختلفة حول مركزي خلال الفترة الماضية".

وواصل: "التوقيتات والكثير من الأشياء التي تحدث فارقاً في هذا المركز علمني إياها أرتيتا، أنا سعيد للعمل معه ومتحمس كثيراً للمستقبل".

وتابع: "لقد جلب معه نوعاً مختلفاً من الطاقة والتكتيك، أشعر بأن الجميع متحمس الآن، هناك فرق كبير في غرفة خلع الملابس، الجميع أصبح يضحك من جديد".

وأضاف: "أنا أتعلم منه كثيراً، لقد كان لاعباً كبيراً في أرسنال مع جيل بعضهم مازال معنا في الفريق، نحن نحاول بناء ثقتنا في أنفسنا من جديد أتمنى أن نظهر ذلك على أرضية الملعب".

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ومن المنتظر أن يشارك ويلوك مع أرسنال، مساء الإثنين القادم عندما يلعب مع ليدز يونايتد في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.