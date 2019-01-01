أسطورة أرسنال يتهم أوزيل بادعاء الإصابة أمام إيفرتون

الأزمات تواصل مطاردة النجم الألماني في أرسنال

اتهم مارتن كيون أسطورة نادي أرسنال الإنجليزي ، صانع ألعاب الفريق مسعود أوزيل، بادعاء الإصابة من أجل عدم المشاركة ضد إيفرتون ، بالجولة الثامنة عشر من البريميرليج .

أوزيل غاب عن قائمة الـ18 لاعب للمباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليخرج فريدي ليونبيرج المدرب المؤقت للمدفعجية ليؤكد أنه كان سيستبعد الألماني على كل حال، بعد سلوكه غير اللائق عقب استبداله ضد مانشستر سيتي الجولة الماضية.

ومن جانبه قرر المدرب السويدي الاعتماد على إيميل سميث رو بدلاً منه، ليخرج كيون ويكشف عن رؤيته لهذه الواقعة قبل قدوم المدرب الجديد ميكيل أرتيتا.

وقال مدافع الفريق السابق في تصريحات صحفية:"أرتيتا قادم في ظروف صعبة جداً، أوزيل واحد من أهم المشاكل التي تواجه أرسنال وعليه التعامل معه".

وأضاف:"كان يشعر بالغضب بعد خروجه أمام مانشستر سيتي ولم يعاني من أي مشكلة بدنية، ربما قام ادعى هذه الإصابة قبل المباراة لأنه توقع استبعاد فريدي له".

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وكان أرتيتا قد شدد بعد تقديمه لوسائل الإعلام أمس الجمعة، على أهمية أوزيل للفريق، مؤكداً رغبته في الاستفادة بقدراته بأفضل صورة ممكنة.

يذكر أن التعادل منح أرسنال نقطة وحيدة ليحتل المركز العاشر بجدول البريميرليج بـ23 نقطة، بفارق شاسع عن ليفربول المتصدر بـ49 نقطة.