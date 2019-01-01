أخبار انتقالات الهلال | الصفقات الجديدة والمحتملة وكل شئ عن ميركاتو شتاء 2020

يقدم لك جول دليلك الكامل عن الهلال السعودي في انتقالات شتاء 2020، الصفقات الجديدة والمحتملة، أبرز الراحلين والمجددين عقودهم وكل شئ عن الميركاتو

يسعى الهلال السعودي كعادة كل موسم للمنافسة على جميع الألقاب، ولهذا دخل الفريق سوق الانتقالات الصيفية بكل قوة من أجل تدعيم كل المراكز، ولكن بعض الظروف ومنها الإصابات ورحيل البعض قد تجبر الزعيم على محاولة استغلال فترة الانتقالات الشتوية من أجل استكمال الموسم بنفس القوة حتى النهاية.

يحتل الزعيم المركز الثالث في ترتيب الدوري حتى الآن برصيد 20 نقطة جمعهم من 9 مباريات ويتبقى له 3 مباريات مؤجلة بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية، ولكن يبقى الرهان الأكبر هذا الموسم هو الحصول على اللقب المحلي بعدما خطفه النصر الموسم الماضي، وكذلك محاولة المحافظة على البطولة القارية دوري أبطال آسيا.

وفي هذا التقرير سنتعرف على سوق انتقالات الهلال في شتاء 2020، ما هي الصفقات الرسمية حتى الآن، ومن هم الراحلون عن الفريق؟ وأكثر من ذلك.

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الصفقات الرسمية للهلال في سوق انتقالات شتاء 2020

الآن لم يُعلن نادي الهلال عن توقيع أي صفقة بشكل رسمي، وتعمل الإدارة حاليًا على تجديد عقدي نجمي الفريق عبدالله المعيوف وعلي البليهي.

التقارير أكدت أن العرض الأزرق المقدم للاعبين هو ثلاث سنوات للأول، وسنتان للأخير، وسط تحفظ عن القيمة المالية للتجديد، حتى اتفاق الجانبين على كافة الأمور المتعلقة بذلك.

مصادر أخرى أكدت أن إدارة نادي الهلال، نجحت في الوصول لاتفاق مع الحارس عبد الله المعيوف، من أجل تمديد عقده، قبل نهايته بنهاية الموسم الحالي.

ويحق للحارس عبد الله المعيوف، التوقيع لأي فريق آخر، خلال شهر يناير المقبل، للانتقال له في صفقة انتقال حر، إلا أن الهلال متمسك باستمرار حارسه.

الهلال يتفق مع المعيوف على تمديد عقده حتى 2023

وأشارت صحفية "الرياض" السعودية، إلى أن الهلال اتفق مع المعيوف، على تجديد عقده لمدة 3 مواسم مقبلة، ليتنهي عقده في صيف 2023.

على الجانب الأخر، فأن التقارير قالت أن البليهي الذي أتم عامه الـ30 في نوفمبر الماضي أبلغ إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل رغبته الكبيرة في البقاء ضمن صفوفه لكن مقابل التقدير المالي المناسب لأدائه ومردوده مع الفريق مؤخرًا، خاصة في دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية وكذلك مع المنتخب السعودي خلال كأس العالم 2018 في روسيا.

ما هي الصفقات المحتملة للهلال في سوق انتقالات شتاء 2020؟

برغم ضم العديد من اللاعبين، ولكن هناك اسماء آخرى ارتبطت بالانتقال إلى الهلال السعودي في يناير الحالي..

سيرجيو أوليفيرا

كشفت تقارير صحفية يونانية أن الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال مهتم بالتعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي سيرجيو أوليفيرا المحترف بنادي بورتو البرتغالي.

رازفان يعرف اللاعب جيدًا، حيث سبق له اللعب على سبيل الإعارة لنادي باوك اليوناني، خلال إشراف المدرب الروماني فنياً على الأخير.

إيدنيلسون

كشف تقارير برازيلية عن مفاجأة قوية لجماهير نادي الهلال، وذلك حول سوق الانتقالات الشتوية المقبل في شهر يناير.

وأوضحت التقارير أن لاعب وسط إنترناسيونال، إيدنيلسون، سيغادر إلى الشرق الأوسط في نهاية ديسمبر، وبالتحديد إلى نادي الهلال السعودي.

وكان نادي الهلال كان قد حاول ضم اللاعب مرتين في الصيف الماضي ولكن دون جدوى، ومن المنتظر أن تتم محاولة ضمه في الميركاتو الشتوي.

الهلال يضع عينه على نجم العراق الشاب

مهند علي

الهلال وضع العراقي مهند علي؛ لاعب الدحيل القطري، ضمن قائمة الأسماء التي سيبدأ المفاوضات معها، لضمها في يناير المقبل.

عدة تقارير صحفية أكدت أن العراقي الشاب صاحب الـ19 عامًا يسعى لفسخ تعاقده مع الفريق القطري، للرحيل في يناير، في ظل عدم حصوله على فرصته كاملة حتى الآن.

اللاعب الشهير بميمي ارتدى قميص الدحيل في الصيف الماضي قادمًا من الشرطة العراقي، بعد تألقه اللافت للنظر مع منتخب قطر في كأس آسيا 2019، وتصارعت عليه وقتها عدة أندية أوروبية.

الصفقات المحتملة للهلال في سوق انتقالات صيف 2020:

اللاعب الفريق الجنسية سيرجيو أوليفيرا بورتو - البرتغال البرتغال إيدنيلسون إنترناسيونال - البرازيل البرازيل مهند علي الدحيل - قطر العراق

من هم الراحلون عن الهلال في سوق انتقالات شتاء 2020؟

حتى الآن لم يرحل أي لاعب عن صفوف الهلال وكلها مازالت مجرد تقارير وعكسها في نفس الوقت، وقالت تقارير صحفية سعودية أن نادي الوحدة يستهدف التعاقد مع اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو أحد أبرز محترفي نادي الهلال السعودي خلال المواسم الأخيرة، إلا أن البعض أكد إنها مجرد تكهنات.

في الصدد نفسه أشارت تقارير صحفية إلى أن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنجو البرازيلي، يسعى للتعاقد مع الفرنسي بافتيمبي جوميس، مهاجم الهلال، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إلا أن إدارة الهلال أبدت تمسكها ببقاء اللاعب في الفريق.

كما أكدت تقارير صحفية، أن نادي الهلال السعودي، استقر على رحيل الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، والسوري عمر خربين، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن الزعيم استقر على رحيل جيوفينكو، بسبب المبلغ المالي الكبير الذي يتقاضاه من الزعيم خلال الوقت الحالي.

وانتقل جيوفينكو إلى صفوف الهلال، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من فريق تورونتو الكندي.

وسيرحل عمر خربين، بسبب عدم اقتناع الجهاز الفني للهلال بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو به، بعد المستوى الباهت الذي ظهر به في كأس العالم للأندية.

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