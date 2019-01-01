الهلال يضع عينه على نجم العراق الشاب

الزعيم قد يضمه في صفقة انتقال حر بيناير المقبل

يستعد الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، لمعركة الميركاتو الشتوي المقبل، وإن كان فريقه لن يكون في حاجة لإضافة عديد الصفقات الجديدة.

الزعيم في الصيف الماضي لم يُطعَّم سوى بثلاثة لاعبين جدد فقط هما الكوري الجنوبي هيون سو جانج والكولومبي جوستافو كويلار والسعودي اليوناني أميري كردي، وربما لن يضم الكثير أيضًا في يناير.

وفقًا لبرنامج "المنتصف" عبر قناة "الإخبارية" فإن الهلال وضع العراقي مهند علي؛ لاعب الدحيل القطري، ضمن قائمة الأسماء التي سيبدأ المفاوضات معها، لضمها في يناير المقبل.

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عدة تقارير صحفية أكدت أن العراقي الشاب صاحب الـ19 عامًا يسعى لفسخ تعاقده مع الفريق القطري، للرحيل في يناير، في ظل عدم حصوله على فرصته كاملة حتى الآن.

اللاعب الشهير بميمي ارتدى قميص الدحيل في الصيف الماضي قادمًا من الشرطة العراقي، بعد تألقه اللافت للنظر مع منتخب قطر في كأس آسيا 2019، وتصارعت عليه وقتها عدة أندية أوروبية.

ولم يشارك ميمي سوى في ثلاث مباريات فقط مع الدحيل بواقع 237 دقيقة، ولا يزال عقده مستمرًا حتى نهاية موسم 2023-2024.

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