جيسوس: الشلهوب قدوة حقيقية ولهذا السبب تعاقد معي الهلال

المدير الفني البرتغالي يثني على قائد فريقه عقب التغلب على الفيصلي كأس خادم الحرمين الشريفين

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشاد البرتغالي، جورج جيسوس المدير الفني للهلال، بمحمد الشلهوب مشيراً إلى أنه ساهم بشكل كبير في قلب الطاولة على الفيصلي، بكأس خادم الحرمين الشريفين.

واستطاع الهلال، قلب الطاولة على الفيصلي مساء أمس في دور الستة عشر من كأس الملك بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال جيسوس في تصريحات عقبت اللقاء: "الشلهوب بمثابة القدوة الحقيقية للاعبي الهلال، هو لاعب مختلف إذا أراد فعل شيء فإنه يقوم به، لديه خبرة كبيرة في كرة القدم وعقلية احترافية عالية".

وواصل: "الهلال تعاقد معي من أجل إيجاد الحلول وليس لصنع الأعذار، نفتقد بالفعل إلى سبعة لاعبين دوليين في الوقت الحالي، ولكن علينا التعامل مع هذا الأمر، ومن الجيد أننا لم نخسر في تلك الفترة".

وأتم تصريحاته قائلاً: "الفيصلي لديه لاعب أتعبنا كثيراً، وهو روجيرو الذي سجل هدفي فريقه، إنه يستطيع اللعب لأي فريق في السعودية".