الهلال يتفق مع المعيوف على تمديد عقده حتى 2023

إدارة الهلال تنجح في تمديد عقد المعيوف حتى 2023.

نجحت إدارة نادي الهلال، في الوصول لاتفاق مع الحارس عبد الله المعيوف، من أجل تمديد عقده، قبل نهايته بنهاية الموسم الحالي.

ويحق للحارس عبد الله المعيوف، التوقيع لأي فريق آخر، خلال شهر يناير المقبل، للانتقال له في صفقة انتقال حر، إلا أن الهلال متمسك باستمرار حارسه.

وأشارت صحفية "الرياض" السعودية، إلى أن الهلال اتفق مع المعيوف، على تجديد عقده لمدة 3 مواسم مقبلة، ليتنهي عقده في صيف 2023.

إدارة الهلال ستعقد جلسة مع الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو، لمناقشة عقود بعض اللاعبين المحليين والأجانب.

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وسيناقش مسؤولي الهلال مع لوشيسكو، احتياجات الفريق خلال الفترة القادمة، في ظل اقتراب انطلاق فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعلى جانب آخر، ستسافر بعثة الهلال إلى القصيم مساء اليوم الأربعاء، عبر طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة الحزم.

الهلال سيواجه الحزم مساء الخميس، بالجولة الثالثة عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.