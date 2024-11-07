أخبار الهلال اليوم | أسباب إصابة نيمار وحقيقة خاتمه "المعروض للبيع" .. و140 ثانية تعاقب الزعيم آسيويًا

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس الموافق السابع من نوفمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.
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بعد عرضه للبيع بـ60 ألف .. حقيقة ارتداء نيمار لـ"خاتم" في مباراة الهلال والاستقلال الإيراني!
أثار البرازيلي نيمار جونيور، نجم فريق الكرة بنادي الهلال، لقطة جديدة، بعيدًا عن إصابته، في مباراة الاستقلال الإيراني، التي شهدت انتصار الأزرق بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الرابعة من مجموعة الغرب، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.
خاص | "بطل آسيا الذي تعثر أمام الأهلي" .. مدرب الهلال الأسبق يقترب من العين الإماراتي بعد إقالة كريسبو!
تترقب جماهير نادي العين الإماراتي، الكشف عن هوية المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، بعد قرار الإدارة بإقالة الأرجنتيني هيرنان كريسبو، من تدريب الفريق لسوء النتائج خلال الآونة الأخيرة.
سوء التغذية والانضباط .. أخصائي يكشف سبب إصابة نيمار دا سيلفا
كشف البروفيسور فوزي الجاسر أخصائي جراحة العظام والمفاصل والإصابات الرياضية، عن سبب تعرض النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال للإصابة، على الرغم من عودته منذ فترة بسيطة إلى الملاعب.
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رغبة الهلال في رحيله تلقى صدًا برازيليًا واسعًا .. موقف سانتوس من استعادة نيمار بعد تجدد إصابته!
لا صوت يعلو فوق مصير البرازيلي نيمار جونيور، مع فريقه الهلال، في الآونة الأخيرة، بعدما تعرض اللاعب لإصابة جديدة، أثناء مشاركته في مباراة الاستقلال الإيراني، ببطولة دوري النخبة الآسيوية.
"من المستحيل أن أتحدث في هذا الأمر" .. مستشار فينيسيوس يحسم الجدل بشأن انتقال نجم ريال مدريد إلى الدوري السعودي
حسم إدواردو بيكسوتو، المستشار الإعلامي للاعب فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، الجدل بشأن مفاوضات النجم البرازيلي مع أندية دوري روشن السعودي للمحترفين وتحديدًا الهلال والأهلي.
ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025..
"بسبب 140 ثانية وتصرف الدوسري!" .. الاتحاد الآسيوي يعاقب الهلال
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مجموعة من "العقوبات" ضد نادي الهلال السعودي؛ على خلفية مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في بطولة النخبة الآسيوية 2024-2025.
الهلال يعلن مدة غياب نيمار رسميًا بعد الإصابة الجديدة .. وإجراء أخير مع روبن نيفيش
أعلن نادي الهلال السعودي، مساء الأربعاء، "مدة" غياب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.