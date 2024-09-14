أخبار النصر اليوم | تحذير من فوضي رونالدو .. وترشيح 4 مدربين لخلافة كاسترو الذي يرفض الاستسلام!

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم السبت 14 سبتمبر 2024، وما يدور حول الفريق.
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"رانج روفر في النفايات وصرف رواتب للاعب مسجون" .. صندوق الاستثمارات يكشف مفاجآت عن أنديته الأربعة!
كشف أحد مسؤولي صندوق الاستثمارات العامة، عن كواليس مثيرة بشأن الاستحواذ على الأندية الأربعة (الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي)، وفق قرار وزارة الرياضة.
"استفزاز كريستيانو رونالدو بدأ مبكرًا" .. جماهير الشرطة العراقي تستعد للنصر بالهتاف لميسي!
يستعد فريق الكرة بنادي النصر، لاستهلال مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بملاقاة الشرطة العراقي، يوم الإثنين المُقبل، على ملعب المدينة الدولي، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري.
رونالدو السبب؟ السر الحقيقي وراء جلوس جارناتشو على الدكة أمام ساوثامبتون
هل وقع في ورطة بسبب كريستيانو رونالدو؟ حالة شديدة من الجدل انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد استبعاد أليخاندرو جارناتشو من التشكيل الأساسي لمواجهة مانشستر يونايتد وساوثامبتون.
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"جهزنا الذبائح والعالمي لم يحضر" .. وليد الفراج يقصف مشجع نصرواي بعد الكلاسيكو
سيطرت مباراة الكلاسيكو بين النصر وضيفه الأهلي التي انتهت بتعادل مثير (1-1)، أمس الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، على ساحة النقاش الجماهيرية.
"صناع القرار منكمشون أمام كريستيانو رونالدو" .. إعلامي سعودي يحذر من "فوضى الدون" في النصر
اتهم الإعلامي السعودي تركي السهلي، إدارة نادي النصر السعودي بالانكماش والخوف من اتخاذ قرارات لا ترضي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق.
موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الاتفاق في الجولة الرابعة دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...
جويدو فينجا يغادر السعودية .. و4 مرشحين لخلافة لويس كاسترو في النصر "بينهم اسم مفاجئ"
لا يزال الجدل يحيط بمستقبل البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي؛ بعد فشله في التتويج بأي لقب رسمي، منذ الموسم الرياضي الماضي.
لن أستسلم .. لويس كاسترو يرد على قلق جماهير النصر ويؤكد إصابة "الصفقة الجديدة"!
أكد البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، أن الدوري لا يزال طويلًا، والتنافسية فيه ستكون عالية، ومن حق الجماهير النصراوية أن تشعر بالقلق، ولكن الفريق سيواصل القتال.
كلاسيكو ممل .. "وسط النصر نائم مع لويس كاسترو وروح كيسييه تفشل في إنقاذ الأهلي من لعنة الـ4 سنوات"
"اللعنة مستمرة".. نعم؛ هكذا يُمكن وصف سقوط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام عملاق الرياض النصر، في اللحظات الأخيرة من كلاسيكو المملكة الكبير.
"احتاج لترياق مارتينيز ولم يجده" .. كريستيانو رونالدو يقع ضحية كاسترو في ليلة التكريم بـ"الـ900 هدف"
"أين كريستيانو رونالدو؟".. يُمكن لهذا أن يكون العنوان الأبرز حول ما قدمه النجم البرتغالي الذي يحمل شارة قيادة النصر، في مباراة الكلاسيكو أمام الأهلي، في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.