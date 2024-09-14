أخبار النصر اليوم | تحذير من فوضي رونالدو .. وترشيح 4 مدربين لخلافة كاسترو الذي يرفض الاستسلام!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم السبت 14 سبتمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم السبت 14 سبتمبر 2024، وما يدور حول الفريق.

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كشف أحد مسؤولي صندوق الاستثمارات العامة، عن كواليس مثيرة بشأن الاستحواذ على الأندية الأربعة (الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي)، وفق قرار وزارة الرياضة.

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يستعد فريق الكرة بنادي النصر، لاستهلال مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بملاقاة الشرطة العراقي، يوم الإثنين المُقبل، على ملعب المدينة الدولي، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري.

هل وقع في ورطة بسبب كريستيانو رونالدو؟ حالة شديدة من الجدل انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد استبعاد أليخاندرو جارناتشو من التشكيل الأساسي لمواجهة مانشستر يونايتد وساوثامبتون.

سيطرت مباراة الكلاسيكو بين النصر وضيفه الأهلي التي انتهت بتعادل مثير (1-1)، أمس الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، على ساحة النقاش الجماهيرية.

اتهم الإعلامي السعودي تركي السهلي، إدارة نادي النصر السعودي بالانكماش والخوف من اتخاذ قرارات لا ترضي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق.

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تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الاتفاق في الجولة الرابعة دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

لا يزال الجدل يحيط بمستقبل البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي؛ بعد فشله في التتويج بأي لقب رسمي، منذ الموسم الرياضي الماضي.

أكد البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، أن الدوري لا يزال طويلًا، والتنافسية فيه ستكون عالية، ومن حق الجماهير النصراوية أن تشعر بالقلق، ولكن الفريق سيواصل القتال.

"اللعنة مستمرة".. نعم؛ هكذا يُمكن وصف سقوط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام عملاق الرياض النصر، في اللحظات الأخيرة من كلاسيكو المملكة الكبير.

"أين كريستيانو رونالدو؟".. يُمكن لهذا أن يكون العنوان الأبرز حول ما قدمه النجم البرتغالي الذي يحمل شارة قيادة النصر، في مباراة الكلاسيكو أمام الأهلي، في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.