جويدو فينجا يغادر السعودية .. و4 مرشحين لخلافة لويس كاسترو في النصر "بينهم اسم مفاجئ"

تطورات مثيرة من داخل البيت النصراوي..

لا يزال الجدل يحيط بمستقبل البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي؛ بعد فشله في التتويج بأي لقب رسمي، منذ الموسم الرياضي الماضي.

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كاسترو تولى تدريب النصر، في بداية الموسم الرياضي الماضي 2023-2024؛ حيث اكتفى بالحصول على لقب كأس الملك سلمان للأندية العربية "الودي"؛ بينما خسر البطولة الرسمية تلو الأخرى.

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وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي أحمد الجدي، اتخاذ الإدارة النصراوية، بقيادة الرئيس التنفيذي الإيطالي جويدو فينجا، قرارًا رسميًا بـ"إقالة" المدير الفني البرتغالي؛ وذلك بعد كلاسيكو المملكة أمام الأهلي.

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الجدي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، في ساعة متأخرة من يوم الجمعة، عن تواجد الجدي خارج المملكة العربية السعودية؛ للتفاوض مع "بديل" كاسترو.

ومن ناحيته.. أشار برنامج "صدى الملاعب"، إلى 4 أسماء عالمية مرشحة لخلافة كاسترو؛ على رأس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

البرنامج فجر مفاجأة كبرى بتأكيده على أن الأسطورة الفرنسية تييري هنري، من بين الرباعي المرشح لخلافة المدرب البرتغالي، إلى جانب الثنائي الإيطالي ماسيميليانو أليجري وستيفانو بيولي، والبرتغالي سيرجيو كونسيساو.

وأوضح البرنامج أن مباراة النصر والشرطة العراقي، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة "النخبة الآسيوية"، والمقررة يوم الإثنين القادم، ستكون الأخيرة للويس كاسترو مع الفريق.

جدير بالذكر أن النصر تعادل (1-1) مع الأهلي، مساء يوم الجمعة، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.