النصر ينتزع التعادل مع الأهلي في ليلة احتفال رونالدو..

"أين كريستيانو رونالدو؟".. يُمكن لهذا أن يكون العنوان الأبرز حول ما قدمه النجم البرتغالي الذي يحمل شارة قيادة النصر، في مباراة الكلاسيكو أمام الأهلي، في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

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النصر انتزع تعادلًا في اللحظات الأخيرة أمام الأهلي في وجود كريستيانو رونالدو، الذي لم يسبق له السقوط أمام الراقي في دوري روشن، فيما بدا الأسطورة البرتغالية الذي تخطى حاجز الـ900 هدف، بمثابة (الغائب الحاضر) في اللقاء، ولم يكن تأثيره واضحًا على مجريات المباراة.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء كريستيانو رونالدو في مباراة الأهلي..