نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 9 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 9 يناير 2025

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ماجد الجمعان يوجه رسالة لجماهير النصر

وجه ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي بشركة نادي النصر، رسالة للجماهير، قبل ملاقاة الأخدود، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

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ونشر الجمعان، عبر منصة (إكس)، رسالة قال فيها "أحبائي جماهير الوفاء، العاشقين والمخلصين على مرّ السنين، لا توجد لكم دعوة، ولا يطلب منكم دعم، فأنتم أهل الوفاء والأساس الذي قام عليه نادينا العظيم، ومثلما أنكم مشتاقون لمشاهدة نصركم، فنجومكم والعالم أجمع متشوقون لحضوركم ومشاهدتكم في مدرجات ملعبكم".

وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، رسالة ساخرة من فريق الكرة بنادي النصر، ردًا على طلب أحد المتابعين بالاعتذار لفارس نجد، كاشفًا عن وضع الفريق في المنافسات الرياضية خلال السنوات الأخيرة.

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 9 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية ..

في عصر الخصخصة وسيطرة الفكر الأجنبي على إدارة كرة القدم السعودية، كسر نادي النصر القاعدة وخرج عن المألوف الدائر في الكبار؛ الهلال، الاتحاد والأهلي، وقرر منح فرصة لأحد أبنائه لتولي زمام الأمور..

رفع جمهور نادي النصر "راية التحدي" في وجه الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد أنباء طلبه صفقة عالمية محددة، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025".

اتخذ المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق النصر، قرارًا مفاجئًا بشأن النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، قبل مواجهة الأخدود المقرر لها الخميس.

رد أحد نجم نادي الاتحاد السابقين، على تصريحات الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر، والتي "قلل" فيها من مسابقة الدوري الفرنسي.

يستضيف النصر منافسه الأخدود في مباراة هامة وقوية ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب الأول بارك.

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تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الأخدود في الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة