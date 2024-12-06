موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الأخدود في الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

يستضيف النصر نظيره الأخدود في مباراة هامة وقوية ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب الأول بارك.

النصر يبحث عن انتصار يعيد له ثقته المحطمة بعد الخسارة من الاتحاد 2-1 في الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي..

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر والأخدود في الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الخميس 9 يناير 2025 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر..

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ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة النصر والأخدود على شاشتها.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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