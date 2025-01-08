"جميع البطولات صعبة وهذا الدليل!" .. نجم الاتحاد السابق يرد على تقليل كريستيانو رونالدو من الدوري الفرنسي

رونالدو أثار الجدل بتصريحاته عن الدوري الفرنسي..

رد أحد نجم نادي الاتحاد السابقين، على تصريحات الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر، والتي "قلل" فيها من مسابقة الدوري الفرنسي.

رونالدو اعتبر أن الدوري السعودي للمحترفين "أقوى" من المسابقة المحلية في فرنسا؛ التي أصبحت تضم فريقًا واحدًا كبيرًا فقط، وهو باريس سان جيرمان، مع انهيار باقي الأندية.

وفي هذا السياق.. قال لويز فيليبي، مدافع الاتحاد المنتقل إلى نادي مارسيليا، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025"، ردًا على تصريحات رونالدو: "هذا رأيه هو وليس رأيي".

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وأضاف فيليبي خلال مؤتمر تقديمه كلاعب جديد في صفوف مارسيليا، اليوم الأربعاء: "أعتقد أن جميع البطولات اليوم صعبة.. لم تعد هُناك مباريات سهلة".

وأشار المدافع الإيطالي صاحب الأصول البرازيلية، إلى أنه واجه خلال مسيرته الكروية، بعض الأندية الفرنسية؛ وكانت المباريات صعبة أمام لاعبين يتمتعون بلياقة بدنية كبيرة.

وشدد لويز فيليبي على أنه كـ"مدافع"، سيكون مضطرًا للاستعداد بقوة، لمواجهة مهاجمين أصحاب بنية جسدية قوية، في الدوري الفرنسي؛ قائلًا في نهاية تصريحاته: "لقد أتيت إلى بطولة صعبة جدًا".

جدير بالذكر أن فيليبي البالغ من العمر 27 سنة، انضم إلى الاتحاد صيف عام 2023، قادمًا من صفوف نادي ريال بيتيس؛ قبل أن يرحل في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025"، إلى العملاق الفرنسي مارسيليا.